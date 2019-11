League of Legends estará muy presente en NiceOne Barcelona Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 14:42 h (CET) Se celebrarán las semifinales y las finales del Circuito Tormenta y la Iberian Cup. De la mano de Orange, Riot Games dejará probar a los asistentes nuevo contenido de LoL antes de su lanzamiento oficial. ASUS y x6tence acogerán sus respectivos torneos de Teamfight Tactics (TFT) Del 29 de noviembre al 1 de diciembre se celebra NiceOne Barcelona, la famosa feria de videojuegos que este año contará con hasta 6 actividades relacionadas con League of Legends durante los 3 días del evento.

La feria acogerá la fase final de la Iberian Cup, una competición que reúne a los equipos amateur y profesionales de España y Portugal. En esta edición cuenta con la presencia en semifinales de For The Win, lo que supone un hito histórico para su región al ser el primer equipo de su liga en llegar hasta la fase presencial del torneo. Completan el cuadro de semifinales Mad Lions E.C., Vodafone Giants y S2V Esports.

Por otro lado, el viernes 29 comenzará la fase final del Circuito Tormenta, presentado por Intel y OMEN by HP. Ese día se disputará la primera semifinal, el 30 la segunda semifinal y la final será el domingo 1 de diciembre.

Cabe destacar que los 4 finalistas llegan tras competir durante 8 meses en eventos online y presenciales repartidos a lo largo y ancho de toda la geografía española. Se trata de la mayor competición amateur organizada en España, que involucra a más de 1.900 equipos. Kawaii Kiwis, Vodafone Giants Academy, S2V Academy y Arena Quesito lucharán por levantar el preciado trofeo del Circuito Tormenta.

Además de las competiciones, junto con Orange, Riot Games desplegará en exclusiva contenido de League of Legends antes de su lanzamiento oficial. Los asistentes podrán acudir al stand de Orange para probar a Aphelios, el nuevo campeón que se unirá a la liga, y descubrir el contenido del nuevo evento del LoL: ¡Orden y Caos! Los horarios de estas actividades son:

Viernes 29 a partir de las 16:00

Sábado 30 a partir de las 17:00

Domingo 1 a partir de las 13:00 Por su parte, los equipos de la Superliga Orange S2V, Mad Lions, Vodafone Giants, Origen BCN y X6tence tendrán stands propios en los que los aficionados podrán conocer a los jugadores y disfrutar de las actividades que organicen.

En cuanto a Teamfight Tactics, también tendrá su protagonismo en la feria. ASUS invita a los asistentes a participar en los torneos abiertos de TFT que se llevarán a cabo en su stand. Allí estarán grandes conocidos de la escena como: Motroco, Diamond, Xixauxas o Naru. Las partidas se disputarán el viernes y el domingo a partir de las 16:00.

Asimismo, el veterano equipo x6tence celebrará el próximo fin de semana la final del torneo x6tence Tactics Burger King. Con un fuerte componente de comunidad, el torneo de Teamfight Tactics contará con la presencia de destacados jugadores de TFT como AKA_Wonder, Jac0b0_CHS, Varik0 y RevenPedruski. La final se celebrará el sábado 30 de noviembre a partir de las 11:00 en el stand de x6tence.

Durante el fin de semana, las actividades de League of Legends tendrán el League Unlocked activado, con el que se desbloquearán todos los personajes y aspectos del juego. Además, los participantes podrán conseguir una minileyenda de la serie 4 de las Guardianas de las estrellas.

