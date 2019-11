Edwards Lifesciences se certifica en la Norma Sello Horarios Racionales de ARHOE Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 14:30 h (CET) Edwards Lifesciences, multinacional con sede en Paterna (Valencia) y líder mundial en la ciencia de las válvulas cardíacas y la monitorización hemodinámica, acaba de certificarse en la Norma Sello Horarios Racionales (SHR). La Norma SHR es una iniciativa emprendida por ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, que se integra en las certificaciones situadas en el ámbito de la responsabilidad social y la sostenibilidad Edwards Lifesciences, multinacional con sede en Paterna (Valencia) y líder mundial en la ciencia de las válvulas cardíacas y la monitorización hemodinámica, acaba de certificarse en la Norma SHR de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles.

En palabras de Ramón García Furquet, country manager de Edwards Lifesciences, "es una gran satisfacción para nosotros haber recibido este reconocimiento. Nuestro compromiso nos ha permitido mejorar el bienestar y promover un contexto que facilite el desarrollo pleno de las personas en el entorno laboral. Además, con esta iniciativa, también obtenemos el beneficio de generar mayor valor económico y social, mejorando así nuestra competitividad y productividad, además de promover una organización y una sociedad más sostenibles".

Por su parte, el presidente de ARHOE, José Luis Casero, recuerda que "la Norma SHR permite, a través de la adopción de medidas de racionalización de los horarios, del tiempo y de los espacios, crear las condiciones de trabajo idóneas para aumentar el compromiso y la mejora del clima laboral, de modo que posibilite un contexto idóneo para satisfacer y conjugar las necesidades y expectativas tanto personales (posibilidad de realizar otras actividades que reportan realización personal: deporte, ocio, formación, participación en organizaciones civiles, relaciones sociales etc.), como familiares (atender adecuadamente a hijos, personas mayores y dependientes o que estas se sientan más queridas)".

"Todo este bienestar suma, y una sociedad cuyas personas se sienten bien, cuyas organizaciones son competitivas y estables, promueve un contexto general igualmente saludable, más justo, igualitario y corresponsable", añade el presidente de ARHOE, quien asegura que "Edwards Lifesciences es un excelente ejemplo de que se puede ser una empresa comprometida con la productividad, la eficiencia y la conciliación de las personas".

El propósito de la Norma SHR está íntimamente alineado con la integración de los objetivos ODS en la organización, pues la certificación en esta norma significa la adopción, por parte de la empresa, de valores como la salud y el bienestar, la igualdad y la corresponsabilidad, la competitividad y la sostenibilidad o la transparencia y la honestidad. Por tanto, supone una excelente oportunidad para fortalecer la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial.

La certificación en la Norma SHR precisa demostrar, ante una auditoría independiente, el cumplimiento de unos requisitos, entre los que se encuentra la mejora continua. Para ello es preciso implantar un sistema de gestión que, mediante una metodología PDCA permita, una vez alcanzados unos objetivos, seguir creciendo para crear una organización del bienestar. En la actualidad es TÜV Rheinland Ibérica ICT, mediante un convenio con ARHOE, la entidad de certificación que está auditando el sistema de gestión SHR implantado.

La empresa así obtiene un beneficio objetivo, pues es probada la existencia de una relación positiva, y también causal, entre la satisfacción y bienestar de las personas, y la mejora de la competitividad, productividad y sostenibilidad de aquellas. A la mejora del clima laboral, la fidelización y atracción del talento, al menor absentismo, rotación del personal y número de bajas, se suma la mejora reputacional y de marca, y la atracción de la inversión, entre otras ventajas.

Para más información sobre el Sello Horarios Racionales

Cualquier empresa, entidad u organización puede acceder al certificado cumpliendo los parámetros determinados en la Norma SHR, que se pueden consultar en la web de ARHOE www.horariosenespana.com, y obtener información complementaria a través del mail shr@horariosenespana.com

Sobre ARHOE

ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos fines son concienciar a la sociedad sobre el valor del tiempo y la importancia de su gestión, y promover medidas que faciliten una racionalización de los horarios en España. Entre los socios de ARHOE hay representantes de diferentes instituciones y entidades, ministerios, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos, universidades, sociedad civil, etc.

Sobre Edwards Lifesciences

Edwards Lifesciences es el líder mundial en la ciencia de las válvulas cardíacas y la monitorización hemodinámica. Impulsada por la pasión de ayudar a los pacientes durante más de 60 años, la empresa colabora con los médicos para desarrollar tecnologías innovadoras en las áreas de enfermedad cardíaca estructural y monitorización de cuidados críticos que les permitan salvar vidas y mejorarlas. Más allá del número de productos, la empresa también se centra en tres beneficios más amplios para la sociedad: abordar enfermedades que amenazan la vida, permitir un envejecimiento activo y saludable y transformar los sistemas de salud.

