La tienda online de cosmética natural Hibeauty ha aumentado sus ventas online un 20% este trimestre Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 12:18 h (CET) Los usuarios buscan cosmética libre de tóxicos, libre de crueldad animal, orgánicas, veganas, ecológicas y respetuosas con el medio ambiente, por lo que la cosmética natural se convierte en una opción perfecta La tienda online Hibeauty ofrece todo tipo de productos naturales de gran calidad y, gracias a una cuidada selección de productos, este trimestre del año ha aumentado un 20% sus ventas online.

Es una tienda online que ofrece un sinfín de productos de cosmética natural, con los que los usuarios pueden sustituir sus productos convencionales, por opciones mucho más saludables para su piel, para poder cuidarse de una forma mucho más respetuosa con ellos mismos y también con el planeta. Además de ser una opción saludable también es la manera más sostenible y respetuosa de cuidarse y de cuidar con el medio ambiente y con los animales.

La cosmética natural aprovecha las propiedades naturales de los vegetales, para aportar la máxima hidratación, elasticidad, rejuvenecimiento, suavidad, cuidado y todo aquello que la piel (de rostro y cuerpo) necesita, sin la necesidad de utilizar perfumes, parabenes, conservantes, sulfatos ni ningún tipo de tóxico o elemento nocivo para la salud.

Trabajan con primeras marcas de cosmética natural, las cuales únicamente utilizan productos de origen vegetal para elaborar sus productos. Son marcas referentes en el sector, tales como Benecos, Lily Lolo, Sante y SO’Bio Etic. Todos sus productos cuentan con certificados y sellos para garantizar que se trata de cosmética natural y/o ecológica, tales como Natrue, ECOCERT, BDIH, BIO, Vegan, Cruelty free, Sin gluten, etc.

En la tienda online de Hibeauty pueden comprarse todo tipo de productos de cosmética natural, como pueden ser máscaras de pestañas, crema hidratante facial de día, corrector facial, iluminadores, coloretes, bases de maquillaje, eyeliner, perfilador de cejas, pintalabios, pintauñas, serum, etc. En su tienda online los productos se clasifican en cinco categorías distintas (Labios, rostro, ojos, uñas y cuidado de la piel) y esto permite encontrar cada uno de los productos de una forma más ordenada e intuitiva. También disponen de un sexto apartado llamado Packs, en el que se muestran los packs de cosmética natural que están en promoción cada semana, seleccionados para llevar a cabo las rutinas de belleza y de cuidado de la piel de la forma más saludable posible.

Cuentan con un blog en el que se habla de los beneficios de la cosmética natural, se dan consejos saludables y sostenibles mediante una filosofía de vida libre de tóxicos, cómo viajar dejando el menor impacto ambiental, ideas de gastronomía natural, etc. De hecho el blog se también se divide en cinco categorías, como son: Belleza, gastronomía natural, cosmética natural, salud y viajes sostenibles.



Tienda online: https://www.hibeauty.shop/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.