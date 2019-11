La tecnología marcará las novedades de los seguros médicos en 2020 Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 11:31 h (CET) Las compañías de salud ya están preparadas para dar la bienvenida al nuevo año. Las novedades de los seguros médicos en 2020 estarán protagonizadas por la tecnología: desde videoconsultas y nuevos tratamientos hasta robots que hacen cirugías Cada año surgen avances, dispositivos e investigaciones que hacen la vida un poco más fácil a las personas. Por eso, las compañías de seguros de salud se van renovando para incorporar los últimos avances tecnológicos. Gracias a ellos, 2020 traerá mejores tratamientos, más servicios digitales y nuevas pruebas diagnósticas de alto nivel.

Los expertos del portal todosegurosmedicos.com han recopilado todos los nuevos servicios y coberturas que ofrecerán las compañías de salud el próximo año.

Más y mejores pruebas diagnósticas

Las aseguradoras incorporan continuamente nuevos medios de diagnóstico, más precisos y menos invasivos. Con ellos, se detectan antes las lesiones y se sabe con más exactitud qué tratamiento es necesario. Por ejemplo, en 2020 Adeslas incorporará la tomosíntesis, una mamografía en 3D que detecta mejor un posible problema. Otro ejemplo es DKV, que incluirá la ecografía 4D en el embarazo, entre otras muchas nuevas pruebas.

Igualmente, otra de las grandes novedades de 2020 en los seguros médicos serán los estudios genéticos. Estas pruebas permiten, por ejemplo, saber si un paciente tiene riesgo de padecer una enfermedad, para así poder prevenirla.

Nuevos tratamientos

Los avances en la investigación han permitido evitar, en muchos casos, las cirugías. Las aseguradoras incluirán en 2020 nuevos tratamientos, menos invasivos, para tratar ciertas dolencias. Por ejemplo, Cigna añadirá la terapia focal ablativa en párkinson, que evita someter a quienes sufren esta enfermedad a una operación.

Igualmente, las técnicas más avanzadas de reproducción asistida o la conservación de células madre del cordón umbilical entrarán en las coberturas de varios seguros médicos.

Robots cirujanos

La robótica también ha llegado para quedarse, incluso en el mundo de la salud. Las aseguradoras ya comienzan a incorporar este avance tecnológico que se traduce en operaciones más eficientes y seguras.

Por ejemplo, Asisa incorporará cirugía robótica Da Vinci, un robot que obedece las órdenes del cirujano. Ofrece una visión mucho más clara del cuerpo del paciente y, a la vez, evita los temblores del médico. Reduce la pérdida de sangre y las complicaciones, al tiempo que favorece la recuperación del paciente.

Nuevas cirugías especializadas

La sanidad privada incorpora cada año más especialistas a sus cuadros médicos. Así, puede disponer de expertos capacitados para asumir cirugías más complejas y especializadas. Eso evita que los pacientes tengan que buscar un experto fuera de su aseguradora (o incluso en otro país) y asumir ese coste.

Más atención a los hábitos saludables

Otra de las grandes novedades de 2020 en los seguros médicos es, sin duda, el fomento de la vida saludable. La sanidad privada ha puesto el foco en ayudar a sus usuarios en su día a día, y por eso ya está incorporando servicios de coach y tratamientos contra la obesidad con nutricionistas. A esto hay que sumarle la importancia del fortalecimiento del suelo pélvico, una cobertura que entrará en muchas pólizas de salud a partir del próximo año.

Además, en 2020 las aseguradoras también aumentarán sus servicios en la asistencia de personas mayores y en la psicoterapéutica. Año tras año, las empresas de salud amplían su red de centros de día para mejorar la calidad de vida de sus asegurados.

Ampliación de reembolsos y coberturas

Por ejemplo, Cigna ampliará a 20 las sesiones para tratar trastornos relacionados con la alimentación. Otro ejemplo es DKV, que ampliará hasta los 2 años la vacuna de la meningitis B y reembolsará el coste del DIU y de la vacuna del virus del papiloma humano.

La digitalización se afianza entre las aseguradoras

Pocas compañías de seguros médicos no cuentan ya con una página web. En ella, es normal que el cliente tenga un área personal en la que puede consultar las analíticas o pedir cita. Sin embargo, muchas aseguradoras también permiten hacer otras gestiones, como solicitar el reembolso de algunos gastos.

De cara a 2020, las páginas web y las apps serán las protagonistas, porque las aseguradoras están ampliando sus servicios digitales. Ahora, explican los expertos de todosegurosmedicos.com, lo normal será que una póliza permita hacer una videollamada con un especialista cuando se necesite. O pedirle consejo a un coach, hablar con la comadrona o controlar la rutina de salud diaria, entre muchas otras cosas.

Los servicios digitales ya son parte de los seguros médicos. Un ejemplo es «blua Premium», de Sanitas, que permite hacer videoconsultas con especialistas, ayuda a dejar de fumar, ofrece asesoramiento sobre el desarrollo de los niños, etc. Otro ejemplo es el Club Globalfinanz, donde los clientes disponen del chat médico líder en España y sin ningún tipo de obligación.

Desde todosegurosmedicos.com opinan que todas estas novedades demuestran que es un buen momento para confiar en la sanidad privada. Permite evitar largas listas de espera y además da acceso a la tecnología más avanzada. En 2020, los seguros de salud ofrecerán más protección y servicios que nunca.

