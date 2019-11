Identy Beauty conquista a más de 125.000 seguidores en Instagram en 1 año Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 09:42 h (CET) La marca de maquillaje acumula una comunidad de más de 125.000 seguidores en Instagram en tan sólo un año de vida. Del 28 de noviembre al 2 de diciembre, días de la campaña de Black Friday y Cyber Monday, la marca tendrá un 30% de descuento aplicado en toda la web y un 40% en pedidos superiores a 99€. Durante Black Friday y Cyber Monday la marca espera batir récords y llegar a más de 7.000 pedidos Identy Beauty, la marca de maquillaje natural, saludable y vegana de Freshly Cosmetics, está marcando el ritmo del mercado. En tan solo un año, cuenta con una comunidad de más de 125.000 seguidores en Instagram, más de 100.000 productos vendidos y más de 30.000 clientes. Del 28 de noviembre al 2 diciembre, Identy Beauty trae una sorpresa: tendrá un 30% de descuento aplicado en toda la web y un 40% en pedidos superiores a 99€, coincidiendo con la campaña de Black Friday y Cyber Monday.

La marca no para de cosechar éxitos, y en tan solo un año han pasado de 3 a 13 referencias para completar la rutina de maquillaje solo con Identy Beauty. Los últimos en sumarse a la marca han sido 4 pintalabios cremosos, naturales y veganos perfectos para lograr el efecto “plumping” más natural gracias a la combinación de aceites y mantecas vegetales, junto a potentes activos naturales que reafirman y dan volumen a los labios.

Este verano, lanzaron al mercado unos polvos bronceadores que combinan pigmentos naturales, aceites vegetales y el potente activo Criste Marine, además de un fijador de cejas que nutre y da volumen a las cejas, gracias a sus ceras veganas, aceites vegetales y pigmentos naturales. La marca de maquillaje natural no ha dejado de innovar y ha renovado los tres productos con los que nacieron: las bases de maquillaje y el corrector mejorando así sus envases y formulación, Identy Beauty se dio a conocer con su producto estrella: los iluminadores, el producto más deseado por las influencers y también por sus clientas con más de 30.000 vendidos.

Identy Beauty, siguiendo la esencia de Freshly Cosmetics, desvela que para esta campaña de Black Friday espera llegar a más de 7.000 pedidos en tan solo 5 días, aumentando así en su facturación en un 300% respecto el año anterior. De hecho, no es el único reto que tienen para finales de año y es que todavía queda el último lanzamiento del año, con el que esperan triunfar de nuevo.

