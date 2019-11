ANAE Miel: ¿Qué es y en qué consiste la Apicultura? Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 09:22 h (CET) La apicultura hace referencia a todas aquellas actividades, técnicas y procesos que se encuentran relacionados con la cría de las abejas La apicultura hace referencia a todas aquellas actividades, técnicas y procesos que se encuentran relacionados con la cría de las abejas. El objetivo de la apicultura es que las abejas se desarrollen y se reproduzcan para luego poder recolectar los productos que elaboran, en este caso, la miel.

Las abejas viven en colmenas, construidas por el hombre, donde desarrollan los panales en los que posteriormente colocarán su miel. Dentro de estos panales se puede distinguir entre tres tipos de abejas: las abejas reinas, las obreras y los zánganos. Todas ellas se reparten sus tareas en función de su condición.

A las personas que practican la apicultura se les denomina apicultores. La labor de los apicultores es controlar una determinada población de abejas, alejar las plagas y evitar que estas contraigan enfermedades. Consiguiendo esto, garantizan que estos insectos puedan elaborar el mejor producto: la miel.

El apicultor debe colocar las colmenas en el momento y lugar adecuados, recolectar los productos, conservar dichos productos y almacenarlos de la manera correcta, además de limpiar y mantener la colmena.

Pero, mediante la apicultura, no solo se puede recolectar miel. Este proceso también permite la recolección de cera, polen o jalea real, entre otros.

Para que la producción de la miel y demás productos sea abundante, las abejas deben instalarse en aquellos lugares en los que haya una gran vegetación y que esta vegetación sea variada y con una floración prolongada. Además, es importante conocer la composición química del suelo, la luz, la temperatura o la humedad, entre otros factores.

Por otro lado, en función de la estación del año, la colonia de abejas se comporta de una manera diferente. En primavera es importante reciclar la cera, reutilizando los panales que estén en buen estado y sustituyendo aquellos que no lo estén. En verano es importante sustituir las abejas reinas de más de dos años de edad, para asegurar la buena calidad del producto. En otoño se procede a realizar una “mezcla de colmenas” para eliminar aquella más débil mediante el traspaso de las crías y el alimento a la colonia más fuerte. Para el invierno es necesario realizar inspecciones continuas para que la colmena resista a esta dura estación del año.

Por último, en cuanto a las herramientas necesarias para trabajar en el ámbito de la apicultura, es importante destacar estos utensilios: el ahumador, la pinza o palanca que permita el manejo de panales artificiales, el cepillo para desabejar, la piquera y la trampa cazapolen.

La Sociedad Cooperativa Apícola de España nace a finales de los años 70 con el objetivo de mejorar la comercialización de los productos apícolas de sus socios. Los apicultores, distribuidos por todo el territorio nacional, proporcionan gran variedad de miel de la mejor calidad. La cual comercializa ANAE MIEL con marca propia o bien con marca blanca. Cuentan con venta de miel ecológica a granel.

En ANAE Miel se produce, envasa y distribuye todo tipo de productos apícolas de la mejor calidad desde 1979. Se han ido adaptando a los cambios del mercado, sin perder la visión como empresa, ni su identidad como cooperativa.

