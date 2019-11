GKFX lanza nuevos productos y ventajas competitivas para adaptarse a los nuevos tiempos Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 09:26 h (CET) Entre las principales novedades que lanza el bróker internacional destaca la aparición de la nueva cuenta GK VIP GKFX es un bróker internacional que ofrece sus servicios para invertir en el mercado FOREX y en el mercado de CFDs ofreciendo alternativas de inversión a corto plazo en índices, materias primas y acciones. En los últimos meses se ha adaptado a los nuevos tiempos mediante el ofrecimiento de una serie de ventajas competitivas y el lanzamiento de nuevos productos y cuentas.

La principal novedad que ofrece GKFX es la renovación de su oferta y de sus spread para mejorar su competitividad como bróker. Pedro Sánchez, Country Manager de GKFX España, ha explicado cuáles son los aspectos innovadores y ventajosos de la nueva oferta de GKFX para poder competir en el mercado: “hemos reducido los spreads un 60% en nuestra cuenta estándar, dejándolos en niveles muy de mercado”.

Asimismo, Sánchez también ha querido remarcar una de las novedades que destaca por encima del resto: la inclusión de la nueva cuenta GK VIP. “Por último, tenemos la joya de la corona, la cuenta GK VIP, una cuenta con unas condiciones excelentes, tanto para los operadores de swing como para los scalpers, ya que nos ofrece las divisas desde 0.3 pips en EURUSD y no tiene swap en el 90% de los pares que ofertamos ni en la mayoría de los índices. Por supuesto, como en todos los productos de GKFX tampoco tiene comisión”.

Entre los servicios que también ofrece GKFX destaca la información a sus clientes de cómo pueden llevar a cabo coberturas para lidiar con volatilidades extremas y permanecer en el mercado. Para ello, desde GKFX recomiendan reducir las posiciones de sus clientes o esperar a que escampe la volatilidad.

En esta misma línea GKFX tampoco descuida la formación de sus clientes, por este motivo colaboran con una serie de expertos reputados en el mercado con la finalidad de proporcionar a sus clientes mayor consistencia como operadores en el mercado de valores.

Ante las voces que afirman que ser un buen trader es complejo, Sánchez discrepa llegando a afirmar que cualquier persona puede llegar a conseguirlo. Si bien, matiza esa afirmación explicando que para conseguirlo es necesario “trabajo y constancia”. Aunque en un principio parezca que la complejidad de los mercados financieros lo convierte en un objetivo imposible, con un propósito firme de aprender, practicar y ser constante Pedro Sánchez afirma que se puede llegar a ser un trader exitoso.

Por lo que respecta al equilibrio monetario, en GKFX creen que la gestión monetaria es la clave del trading y es lo que provocará que un trader acabe siendo consistente o no. En el marco de este ámbito, Sánchez, cree que “de nada vale tener una estrategia exitosa si a la hora de gestionar el capital se hace de manera errónea, ya que ello llevará al fracaso”.

Datos de contacto

Pedro Sánchez

Country Manager de GKFX España

https://www.gkfx.es/ContactUs

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.