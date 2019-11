El 72,6% de los autónomos tiene miedo a pedirse una baja laboral Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 07:34 h (CET) Infoautónomos, empresa de servicios integrales para autónomos, publica el tercer Estudio Nacional del Autónomo (ENA) con la colaboración de la Universidad de Granada (UGR) y el apoyo de La Previsión Mallorquina de Seguros. Elaborado gracias a la participación de más de 2.600 autónomos (vía encuestas realizadas entre los meses de septiembre y octubre de 2019) supone una completa radiografía sobre el perfil demográfico y la situación del autónomo de nuestro país Entre las principales conclusiones de este Estudio Nacional del Autónomo, ENA, podemos destacar:

La base mínima de cotización es elegida por el 77,2% de los trabajadores por cuenta propia. Solo el 2,8% lo hace por la base máxima.

Apenas el 17% de los trabajadores por cuenta propia puede establecer una jornada laboral de 8 horas. El 49,8% trabaja 10 horas o más al día.

La autonomía (77,8%) y la flexibilidad horaria (62,5%) han sido las ventajas más valoradas por los autónomos en su día a día.

Los motivos económicos están detrás del 75,4% de las bajas en el RETA.

El 96% de los autónomos piensa que la prestación por jubilación del trabajador por cuenta propia es demasiado pequeña y hace muy complicado llegar a fin de mes.

Solo un 2,6% de los autónomos ha solicitado la prestación por desempleo. De ellos, tan solo al 23% se le ha concedido. El 70% de los autónomos pide un cambio de cotización

El sector del autónomo en nuestro país está formado por un 62,3% de hombres y un 37,7% de mujeres. Solo el 0,9% del total tiene menos de 25 años, mientras que el 49,6% lo componen autónomos de entre 40 y 54 años. Y, más allá del beneficio de la bonificación de la tarifa plana, el 56,7% lleva con su actividad más de 5 años.

El 77,2% se decanta por la base mínima, mientras que solo el 2,8% lo hace por la máxima. De hecho, el 52,9% considera que obligar a cotizar por cese de actividad, formación y contingencias profesionales, ha sido una mala o muy mala medida.

Y, aunque no se ponen de acuerdo en si debe apostarse por la cotización según ingresos o por la cotización según beneficios, el 70% de los autónomos pide un cambio de cotización. El 81,1% apuesta por ampliar la tarifa plana al resto de los autónomos que cumplan con determinados requisitos de beneficios y/o facturación. Incluso en hacerla extensible al autónomo societario.

El 51,6% asegura haberse dado de baja porque el pago de la cuota era insostenible

El 71,1% dice no sentirse protegido ni por la Seguridad Social ni por las Mutuas. De hecho, el 72,6% de los autónomos tiene miedo a pedirse una baja laboral. El 72,5% nunca lo ha hecho y 2 de cada 3 de los que sí han solicitado la prestación, se han visto obligados a trabajar estando de baja.

Con respecto a la prestación por desempleo: tan solo ha sido solicitada por el 2,6% de los autónomos y, de ellos, tan solo el 23% han podido disfrutarla.

Aun así solo el 16,7% deja de ser autónomo porque encuentra un trabajado como asalariado, de hecho, el 57% de los autónomos tiene una satisfacción alta o muy alta. Las ventajas de ser autónomo pasan por: la autonomía (77,8%), la flexibilidad (62,5%) y la conciliación (32,6%).

Visitar página para conocer el resto de conclusiones sobre el Estudio Nacional del Autónomo (ENA).

https://infoautonomos.eleconomista.es/estudio-nacional-autonomo/

