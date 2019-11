El Madrid recibe al PSG con sed de venganza

El Real Madrid volvió este fin de semana a ganar, 3-1 a la Real Sociedad, ofreciendo una buena imagen y con un Benzema en estado de gracia. El ariete galo es el actual 'pichichi' de la categoría con 10 tantos. Con la victoria, el Madrid empata a puntos en el liderato con el FC Barcelona.



Sin tiempo para saborear el triunfo, los blancos reciben este martes al PSG en la quinta jornada de la Champions League. Sin duda, se trata del partido del morbo, con la presencia de Neymar en la capital de España, donde pudo recalar el pasado verano. El PSG llega a la cita como líder del grupo con 12 puntos, cinco más que el Madrid. Es por ello que un simple empate valdría a los de Tuchel para certificar el primer puesto, sin depender de lo que suceda en la sexta y última jornada.



Hay que recordar que en el duelo entre ambos equipos celebrado en París, allá por el mes de Septiembre, la victoria fue clara por 3-0 para el PSG. Es por ello que al Madrid no solo le vale ganar, sino que tratará de hacerlo con un marcador contundente, aprovechando la inercia positiva que le ha llevado a ganar cinco de sus seis últimos partidos, marcando 13 goles en los últimos tres.



El PSG por su parte afronta el envite como claro líder en la Ligue 1, con ocho puntos de ventaja sobre el Marsella. Ha ganado sus tres últimos encuentros, no con demasiada brillantez, pero con suficiencia. Este es el típico encuentro en el que cualquier resultado puede darse. Tanto es así que las predicciones deportivas en Sportytrader vaticinan un empate entre Madrid y PSG, argumentando que ambos 'podrían dar por bueno el resultado si llegan igualados a los últimos minutos'.



Otros encuentros destacados de la jornada son los que enfrentarán a Juve y Atlético de Madrid, líder del Grupo D contra el segundo, separados por tres puntos, también el Barça vs Borussia, empatados por un solo punto en la cabeza del grupo, el Valencia vs Chelsea, ambos con siete puntos, los mismos que el Ajax, o el Liverpool vs Nápoles, líder y segundo, separados por un punto. Jornada de infarto en la que se certificarán los primeros líderes de forma matemática.