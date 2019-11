Se celebra en Gijón AsturFranquicia 2019 Comunicae

lunes, 25 de noviembre de 2019, 16:59 h (CET) Organizada por Working Comunicación, la VIII Edición de la Feria de la Franquicia en Asturias -AsturFranquicia- referente de la franquicia en el Norte de España, tendrá lugar el día 28 de noviembre de 2019 en Gijón, en la Sala de Pinturas de Laboral Ciudad de la Cultura en horario de 10.30h a 19.30h El lunes 25 de noviembre tuvo lugar la presentación de la VIII Edición de AsturFranquicia en el Edificio Impulsa del Parque Científico Tecnológico de Gijón. Participaron en esta presentación Luis A. Díaz, Director-Gerente de Gijón Impulsa y Guadalupe Zapico, Directora de AsturFranquicia.

Esta Edición de 2019 está patrocinada por Gijón Impulsa y la entidad financiera BBVA, Área de Franquicias. Ambas entidades contarán con un punto de información en el espacio de exposición comercial y zona networking. El objetivo de participación de estas entidades en AsturFranquicia 2019 es informar de los distintos instrumentos de asesoramiento, formación y financiación con el ánimo de facilitar y apoyar a los emprendedores en la creación de empresas.

Laboral Ciudad de la Cultura, es el espacio donde se realizará la VIII Edición de AsturFranquicia, es un edifico histórico rehabilitado, singular y que actualmente acoge la realización de distintos eventos, donde la cultura y la formación conviven diariamente con el objetivo de servir como punto de encuentro a quienes apuestan por el conocimiento, el intercambio de experiencias y la innovación.

La Sala de Pinturas acogerá el espacio de exposición comercial y de networking con la participación de Centrales Franquiciadoras, Consultoras en Franquicia y empresas/instituciones que prestan servicios a los emprendedores interesados en entrar a formar parte del sistema comercial de la franquicia.

Al igual que en las pasadas ediciones y en el marco del Acto de Inauguración de la Feria se entregarán los Premios AsturFranquicia 2019. Este año los galardonados han sido:

Premio a: Central Franquiciadora “La Rusa”.

“Por convertir la tradición en un modelo de negocio innovador”

La franquicia La Rusa es un modelo de negocio único dedicado a la elaboración de ensaladilla rusa recién hecha, preparada al gusto y lista para llevar. Un original concepto que nace de la unión de un grupo de profesionales con gran experiencia en hostelería, diseño, comunicación y en gestión y dirección de obras.

La Rusa es a su vez un modelo de negocio de muy sencilla gestión, dirigido tanto a inversores como a emprendedores en busca de una oportunidad de autoempleo. Entre las principales ventajas de la franquicia cabe destacar que no se trata de un concepto de restauración (con licencia de venta al por menor se puede operar), no hacen falta locales con salidas de humos, no se cocina (además de reducirse la inversión, se eliminan olores y ruidos), y se puede gestionar con apenas una persona.

Premio a: “Franquicias Free”.

“Por una nueva forma de emprender a través de activos estratégicos basados en la formación y la innovación continua”.

El Grupo PGS, cuenta con más de 10 años de experiencia en la creación, definición, expansión y revalorización de modelos de franquicia. Como resultado del conocimiento del sector y de la rentabilidad de su modelo de negocio, nace Franquicias Free, un proyecto disruptivo que realiza intermediación de servicios financieros, legales e inmobiliarios, tanto de particulares como de empresas.

Su principal valor diferencial es la dinamización en la forma de operar, gracias a la reducción de los tiempos de captación de clientes y a una metodología orientada a potenciar las capacidades y herramientas comerciales de sus franquiciados.

Se trata, en definitiva, de una nueva forma de emprender a través de unos activos estratégicos basados en la formación y la innovación continua.

El tradicional Taller para Emprendedores contará en esta Edición de 2019 con novedades en su formato y ponentes participantes expertos en emprendimiento y en franquicias. También se cpmtará con la participación de un franquiciado en Asturias que contará su experiencia como emprendedor en el sistema comercial de franquicias. Como en ediciones anteriores la financiación a emprendedores será otro de los temas a destacar en este Taller que contará con la participación de la entidad financiera el BBVA y AsturGar.

La finalidad de este Taller para Emprendedores es contribuir al desarrollo y fomento de la cultura emprendedora en el Principado de Asturias a través del sistema comercial de la Franquicia. Tendrá lugar la mañana del jueves 28 de noviembre en horario de 12:00h a 14:30h.

Los emprendedores e inversores tienen en AsturFranquicia 2019 un espacio monográfico donde reunirse con los responsables de expansión de las Centrales Franquiciadoras que acuden a Gijón para presentar su modelo de negocio e igualmente contarán con la participación en esta Feria de Consultoras especializadas en Franquicias.

AsturFranquicia, referente en el Norte de España del sector de la Franquicia, es un escaparate generador de negocio para las empresas expositoras, plataforma de creación de autoempleo para emprendedores y motor de crecimiento e impulso para los pequeños empresarios y autónomos. AsturFranquicia es el punto de encuentro en Asturias que permite a los visitantes al evento conocer directamente a las empresas franquiciadoras, informarse de los nuevos modelos de negocio, y tomar el pulso a las actuales tendencias del mercado empresarial.

La Asociación de Franquicias y Emprendedores del Principado de Asturias, AFyEPA contará con un punto de información y asesoramiento en el espacio de exposición comercial y zona networking y también participará en las Jornadas Técnicas. El objetivo de participación de esta entidad en AsturFranquicia 2019, es informar a los emprendedores de los distintos instrumentos de asesoramiento, acuerdos con entidades para la financiación de proyectos, así como aquellos servicios que puedan necesitar los emprendedores para entrar a formar parte del sistema comercial de franquicias e iniciar su actividad económica como franquiciados.

feria@asturfranquicia.com www.asturfranquicia.com

