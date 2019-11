Blanqueamiento en la Clínica de la Dra. Claudia López con Opalescence Comunicae

lunes, 25 de noviembre de 2019, 16:50 h (CET) Este comunicado aborda la técnica de blanqueamiento Opalescence en la Clínica de la Doctora Claudia López en Basauri Los cambios de color de un diente se dividen en dos grandes grupos: discromías intrínsecas y discromías extrínsecas. Las discromías intrínsecas son aquellas que se producen en el interior del diente o que afectan a la estructura y a los tejidos dentales. Estas alteraciones de color pueden ser transitorias o quedar permanentemente en el diente. Además, pueden aparecer de forma generalizada a toda la dentición o solo afectar a un diente en concreto. Las discromías intrínsecas se dividen, a la vez, en generales y locales.

Las discromías intrínsecas generales son las que están causadas por procesos generales, afectando a varios dientes. La estructura interna del diente incorpora el pigmento o hay una alteración en la estructura. ej ingesta de antibióticos como las tetraciclinas, flúor o deficit de vitaminas, envejecimiento.

Las discromías intrínsecas locales se producen cuando el diente ya esta formado, por la acción de un agente. Afecta a dientes aislados. ej por caries, traumatismos, dientes desvitalizados o dientes obturados con amalgama de plata. Las discromías extrínsecas aparecen sobre la superficie del diente, por el depósito de sustancias cromógenas o que pigmentan. ej, café,té,tabaco,vino tinto entre otros. Los dentífricos blanqueadores y los enjuagues bucales ayudan a eliminar algunas manchas, pero solo los agentes blanqueadores profesionales ayudarán a quitar las más difíciles y profundas.

Opalescence

Este producto blanqueador profesional está compuesto por un agente activo -peróxido de hidrógeno o peróxido de carambida- que penetra en el esmalte hasta llegar a las manchas. Los radicales libres de oxígeno liberados por parte del agente blanqueador descomponen estas moléculas rompiendo los lazos que las mantiene unidas.El tratamiento debe realizarse durante la noche o unas horas al día, con férulas personalizadas y precargadas con el agente blanqueante; todo ello bajo la supervisión de un profesional.

La Dra. Claudia López lleva más de 20 años cuidando de la salud bucodental de sus pacientes en Basauri. Desde entonces trabaja tanto en la prevención como en el diagnóstico y tratamiento de los problemas relacionados con la salud dental en las especialidades de estética, ortodoncia e implantología, así como en odontología general; todo ello con una atención personalizada y con las técnicas más innovadoras. Llamar al teléfono 94 426 13 28, y pedir cita para realizarse un diagnóstico exhaustivo y aclarar todas las dudas.

