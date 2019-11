El Cannabidiol y sus excelentes aplicaciones en el deporte

Desde que la OMS (Organización Mundial de la Salud) emitió un informe favorable sobre su uso y la AMA (Agencia Mundial antidopaje) lo permitió, excluyéndolo de las sustancias de dopaje, cada vez son más los deportistas de élite que utilizan el cannabidiol (un extracto del cannabis no psicoactivo) para combatir los dolores musculares De un tiempo a esta parte se escucha de manera cada vez más constante el uso de una sustancia llamada Cannabidiol para tratar los dolores musculares derivados, entre otras cosas, de la práctica de deporte profesional, sobre todo el de contacto. Borja Iribarne, CEO de ProfesorCBD, e-commerce que comercializa este extracto del Cannabis que no es psicoactivo, tiene claro que es un mercado que va a ir cada vez a más "especialmente desde que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), lo retiró en enero de 2018 de las listas de productos prohibidos".

"Cuando empecé a escuchar hablar de este extracto de la planta del cannabis, enseguida me puse a investigar sobre el tema y me quedé gratamente sorprendido al ver las múltiples aplicaciones y beneficios que tenía para la salud", sostiene Iribarne. "De ahí que enseguida nos pusimos manos a la obra para gestionar su venta". Una venta que no deja de aumentar día a día precisamente porque cada vez existe más literatura científica que avala su uso, porque la OMS (Organización Mundial de la Salud) despejó muchas dudas en un informe el 14 de diciembre en 2017 ya que habló de sus posibilidades en aplicaciones médicas y, lo más importante, que no es adictivo.

Practicar un deporte es duro pero hacerlo de forma profesional requiere de una resistencia potente. Juan L. tiene 32 y practica todo tipo de deportes desde pequeño. "Comencé practicando baloncesto en el colegio y también ocasionalmente fútbol"– explica -. "Recuerdo una época en la que había semanas en las que entrenaba a diario, a veces hasta dos horas, me hacía sentir bien y formaba parte de mis rutinas. Siempre fui deportista pero cuando cumplí 30 años empecé a notar ciertas molestias musculares que no se iban con estiramientos ni fisioterapia, así que comencé a tomar analgésicos y antiinflamatorios ya que a veces los dolores eran tan insoportables que no es que no pudiera hacer deporte, es que hasta me costaba trabajo caminar". Sus problemas desaparecieron en el momento en que comenzó a tomarlo por "recomendación de mi traumatólogo".

¿Cómo se combate el dolor?

A pesar de esto, que no deja de ser una recomendación ya que la OMS no legisla, las buenas noticias para los deportistas de élite llegaron en 2018 cuando la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidió excluir al cannabidiol de la lista de sustancias prohibidas, lo que abrió la puerta a su uso medicinal en el deporte.

Según la Agencia, el CBD "no tiene potencial de actuar como un potenciador del desempeño, es decir, no representa riesgos para la salud de los atletas y no viola el espíritu deportivo, es decir, no cumple ninguno de los 3 requisitos por los que una sustancia puede ser considerada dopaje".

¿Cómo actúa?

El CBD interactúa con un receptor conocido como TRPV-1, que interviene en la percepción del dolor, la inflamación y la temperatura corporal.

El CBD es extraído de la planta de cannabis de forma natural sin aditivos ni disolventes, por lo que a diferencia de los productos farmacéutico es 100% natural.

Sus principales efectos terapéuticos son:

Antiinflamatorio

Hidratación de la piel combatiendo afecciones cutáneas como Acné o soriasis.

Efectos relajantes para personas con problemas de ansiedad e incluso depresión.

Ayuda a regular el ciclo de sueño vigilia en presencia de sustancias como la melatonina. Resultados para el rendimiento de que sea permitido su uso

De todas las decisiones tomadas por la AMA en los últimos tiempos, quizás esta haya sido de las más importantes ya que para muchos deportistas de élite esto amplía y permite márgenes de recuperación muchísimo más amplios ya que su toma les aliviará toda clase de dolores y problemas musculares, lo que implica que pueden retomar sus entrenamientos mucho antes de lo que pasaba antes.

"Que los deportistas lo usen y lo cuenten nos ayuda mucho a la hora de darlo a conocer", explica Borja Iribarne y, "de hecho cada día crecemos más y no precisamente con clientela que se dedica de forma profesional al deporte sino ciudadanos normales y corrientes que lo prueban y ven cómo se resuelven sus problemas del día a día y, lo que es mejor –concluye- con una solución natural que no les va a generar dependencia".

MediaKit