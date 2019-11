El mundo del espectáculo se suma al Black Friday con descuentos de hasta el 50% en entradas.com Comunicae

lunes, 25 de noviembre de 2019, 15:52 h (CET) entradas.com se adelanta al Black Friday con una semana de ofertas desde el 21 de noviembre al 2 de diciembre El próximo viernes 29 de noviembre tendrá lugar el mayor evento de descuentos del año: el Black Friday. Una de las fechas más deseadas para los amantes de las compras y todo un reclamo para aquellos que quieren adelantar las compras navideñas al mes de noviembre. Aunque aún faltan cuatro días para la gran fecha, ya se respira Black Friday. La ticketera de referencia en el mercado español, entradas.com, ya ofrece grandes descuentos que estarán disponibles a lo largo de la semana: desde el día 21 de noviembre al 2 de diciembre, fecha en la que se celebra el también archiconocido Cyber Monday.

Los musicales más deseados por la crítica y el público como Billy Elliot con un 25% de descuento, Ghost en el Teatro EDP Gran Vía con el 35% de descuento, o Anastasia con ofertas de hasta el 30% de descuento, son algunos de los planes más deseados para el Black Friday. Los aficionados a este género teatral podrán disfrutar de obras tan reconocidas como El Médico, el musical basado en el best-seller de Noah Gordon que llevará de viaje desde el sombrío Londres del siglo XI al mágico mundo de Persia, con un 30% de descuento.

Los amantes del circo también podrán aprovechar las ofertas de viernes negro para pasar una tarde en familia llena de espíritu navideño: Kooza del Cirque du Soleil estará disponible con un descuento de hasta el 15%. Para los que prefieren una opción más terrorífica para estas fechas, Apocalipsis, cuarto espectáculo del Circo de los Horrores que traslada al espectador a un mundo devastado, llega con un descuento de hasta el 35% que no hay que perderse.

El flamenco también se suma a los descuentos gracias a la gira de Tomasito: después de veinte años sobre los escenarios, acaba de lanzar su primer álbum de grandes éxitos, ‘Ciudadano Gitano’. Gracias al Black Friday, 2 entradas al precio de una en los conciertos de Logroño, Valladolid, Bilbao y Vitoria.

Para los que buscan un plan familiar, Disney on Ice: 100 años de magia y Circo de Hielo 2 se convierten en opciones perfectas para disfrutar con los más pequeños y beneficiarse del 20% y del 35% de descuento respectivamente. Para los soñadores también existe un espectáculo ideal con un 40% de descuento: Jorge Blass: Invención, un viaje interactivo en el que podrás descubrir la magia que aún no ha sido inventada.

Para los que se quieren dejar la voz coreando las canciones de los mejores intérpretes en directo, con el Black Friday podrán disfrutar de grandes promociones en conciertos de artistas de primera plana como India Martínez o Bryan Adams. La ciudad condal también ofrecerá hasta un 20% de descuento en espectáculos como Estrella Morente o Messi10 by Cirque du Soleil.

Una lluvia de descuentos en toda España

Las ofertas de Black Friday de entradas.com no solo tendrán lugar para espectáculos en Madrid y Barcelona, sino que además podrán disfrutarse en provincias de toda España como Valladolid o Sevilla. Una experiencia inolvidable que garantizará el 100% de la emoción a un precio mucho menor.

