Renovación de tuberías con manga continua de Insituform: las zanjas son cosas del pasado

lunes, 25 de noviembre de 2019, 14:59 h (CET) Cortar una calle para reparar una tubería es innecesario gracias a la tecnología de rehabilitación sin zanja que reduce los costes y evita cortes de tráfico Acabar con las obras largas y costosas mediante una solución sostenible que permite rehabilitar tuberías en un día sin zanjas. Es lo que ofrece la solución desarrollada por Insituform, una empresa con más de 40 años de experiencia al servicio de la renovación de conducciones en las ciudades. ¿Por qué tardar más de una semana en rehabilitar una tubería cuando se puede hacer en tan solo 1 día y sin necesidad de tener que cortar calles molestando a vecinos y conductores? Hoy en día existen distintos sistemas que permiten dar respuesta a la necesidad de mejorar las infraestructuras subterráneas y así conseguir una gestión cada vez más sostenible de las ciudades.

¿Es necesario abrir una zanja para reparar las tuberías de las ciudades?

La respuesta es no. La reparación de tuberías con manga continua es una solución sostenible que permite rehabilitar tuberías de saneamiento, abastecimiento e industriales en un día sin que sea necesario abrir zanjas y sin necesidad de cortar suministros básicos. Un sistema que cuenta con todas las garantías técnicas además de ofrecer numerosas ventajas sociales y medioambientales. El sector de las tecnologías sin zanja lleva años investigando y perfeccionando las distintas maneras de renovar las redes de abastecimiento y saneamiento sin que supongan un perjuicio para los ciudadanos y la vida normal de las ciudades. Gracias a estos sistemas se ha conseguido mejorar de forma notable las condiciones de seguridad ya que la ocupación del espacio de obra es mínima y, al no ser necesario abrir zanjas, el riesgo de accidentes es mucho menor, tanto para viandantes como para trabajadores. Junto a todas estas ventajas, destaca el ahorro de hasta un 30% en los costes de obra y la reducción de los gastos de mantenimiento de las redes de agua.

Ventajas sociales y medioambientales de la obra sin zanja

Frente a los múltiples problemas que se derivan de la realización de una rehabilitación de tuberías mediante una obra tradicional: cortes de tráfico, molestias a peatones, contaminación acústica e incluso cortes de suministros básicos, las mejoras introducidas permiten reducir al mínimo las obras, sin causar molestias ni cortes.

Las obras tradicionales suponen un verdadero caos ya que resulta necesario cortar determinadas calles al paso de coches y peatones. Los ciudadanos ven sus vidas afectadas por el simple hecho de tener que rehabilitar una tubería o canalización. El ruido constante, la contaminación, llegar tarde al trabajo por los problemas de tráfico, son algunos de los perjuicios que generan este tipo de obras que pueden alargarse semanas e incluso meses.

En cambio, las obras sin zanja, además de ser más rápidas y efectivas, ofrecen numerosas ventajas medioambientales y sociales. Insituform posee tres tipos de tecnología para rehabilitar tuberías con manga CIPP: agua, vapor y ultravioleta. Las tecnologías sin zanja son la mejor opción que existe actualmente para renovar las conducciones de agua en las ciudades. La instalación se realiza reduciendo al mínimo las molestias al entorno, con un tiempo de ejecución en 24 horas y una ocupación mínima de la calzada que permite mantener el ritmo normal.

Tuberías con más de 50 años de vida útil

La manga CIPP es una tubería nueva dentro de la existente y es autoportante, es decir, restablece la capacidad estructural de la conducción original. Además, la manga CIPP consigue una mejora de la capacidad hidráulica de la tubería, gracias a un coeficiente de rugosidad más reducido. Su revestimiento interior es de Polipropileno y posee un coeficiente de Manning del 0,010 frente al 0,015 de las tuberías de hormigón. Un dato que permite una mejora estimada del caudal del 38%.

La manga continua CIPP garantiza la estanqueidad de la tubería, ya que elimina las juntas entre tubos, y por tanto, la penetración de raíces así como las infiltraciones/exfiltraciones, minimizando el riesgo de posibles sedimentos o deterioros en el futuro. La manga CIPP, que tiene una vida útil superior a 50 años, es una solución perfecta para mejorar las canalizaciones de las ciudades gracias a que es más respetuosa con el medioambiente, su instalación reduce la contaminación acústica y su uso supone un ahorro en el consumo energético.

Más de 40 años trabajando en la rehabilitación sin zanja en todo el mundo

Gracias a su larga trayectoria y a una constante apuesta por utilizar los mejores materiales y las últimas tecnologías, Insituform se ha consolidado como todo un referente en su sector y una autoridad reconocida en el campo de las tecnologías sin zanja. Son capaces de dar respuesta a todo tipo de necesidades de rehabilitación de tuberías para saneamiento, agua potable y aplicaciones industriales gracias a la solución a largo plazo que ofrece el uso de la manga continua CIPP.

“Somos los únicos en el mercado español totalmente especializados en la rehabilitación de conducciones con sistemas de encamisado CIPP, así como la alternativa con más experiencia” afirman desde la compañía a la vez que destacan su apuesta por ofrecer las máximas garantías de seguridad, con un ajuste perfecto a lo presupuestado y a los plazos de ejecución previstos. Desde la empresa controlan todo el proceso, desde la fabricación hasta el control de calidad, de manera directa, lo que les permite evitar problemas y cambios en los tiempos planteados.

Ciudades más eficientes y sostenibles

La rehabilitación con manga CIPP de tuberías es el sistema más polivalente, flexible y probado de entre todas las tecnologías sin apertura de zanja, que, además, ofrece una solución fiable y a largo plazo. De hecho, la primera manga que instalaron en Londres en 1971 sigue estando en uso, cumpliendo con las especificaciones actuales. Una solución innovadora, sostenible y optimizada para mejorar la situación y renovación de todo tipo de redes, tanto de abastecimiento como de saneamiento, industriales o de riego. Experiencia, profesionalidad y rigor al servicio de la sociedad para conseguir ciudades más respetuosas con el medioambiente.

