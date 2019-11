Fromm Bienestar, único centro de desintoxicación en Sevilla con terapias exclusivas para grupos de mujeres Comunicae

lunes, 25 de noviembre de 2019, 14:03 h (CET) Mujeres y adicciones: prevención y claves en el tratamiento desde un enfoque humanista y de escucha Las adicciones son un problema de salud grave y recurrente tanto para hombres como para mujeres de todas las edades y estratos sociales. No obstante, en la población femenina, el abuso de drogas u otro tipo de adicciones presenta problemas distintos relacionados con su consumo, motivación y con la búsqueda de apoyo. Por esta razón, es necesario abordar las adicciones en mujeres desde otra perspectiva.

Además, dado que existe una gran diferencia por lo que se refiere a la distribución entre hombres y mujeres en los ingresos en centros de desintoxicación, se observa un sesgo muy notorio: existe un problema de escasez de datos referentes a las adicciones en la población femenina.

El objetivo de este artículo será ahondar en el creciente problema de adicciones en mujeres, su prevención y claves en el tratamiento, dando voz a una situación con poca visibilidad.

Del mismo modo, este artículo tratará de proponer terapias pioneras para poder intervenir en las drogodependencias en la población femenina bajo una nueva perspectiva.

En eso es experto Fromm Bienestar, tratándose del único centro de desintoxicación en Andalucía donde se ofrece tratamiento y terapias de grupo no mixtas para mujeres, llevadas a cabo por psicólogas especializadas y con años de experiencia en el abordaje de conductas adictivas.

Salud, adicciones y mujeres

Cuando se habla de salud y género, se observan datos aparentemente contradictorios: mientras que las mujeres tienen una esperanza de vida más larga, estas tienden a vivir con un peor estado de salud, tanto física como mental. Estas diferencias no se deben solamente a la complexión y la biología, sino que se ha demostrado una alta relación entre los factores sociales que forman el género y un menor nivel de salud en la población femenina.

Estos datos permiten hacer la siguiente afirmación desde Fromm Bienestar: es necesario crear intervenciones no mixtas, que tengan en cuenta el género como factor mediador entre la salud y la enfermedad. Por lo consiguiente, y referente a las drogodependencias, es necesario crear terapias para tratar la adicción en mujeres, llevadas a cabo por mujeres.

Y este servicio de autoayuda grupal que ofrece el mejor centro de desintoxicación de Sevilla, según sus propios usuarios y usuarias, está marcando la diferencia en la intervención con el colectivo femenino por las altas cifras de éxito que arroja. En palabras de su director Antonio Molina “es imprescindible incluir la perspectiva de género en las intervenciones que llevamos a cabo con mujeres porque solo una mujer puede ser el espejo para otra mujer a la hora de identificar dificultades propias y su relación con las adicciones, por eso el grupo no mixto dirigido por una especialista también mujer nos parece la mejor herramienta” asimismo anticipa que “en la mayoría de casos nos encontramos con patrones de alcoholismo y ludopatía, pero también hacia otras drogas como la cocaína o el cannabis".

¿Cómo tratar la adicción en mujeres?

Hasta hace no mucho tiempo, consumir drogas (legales o ilegales) era un fenómeno que afectaba mayormente al género masculino adulto. Esto se debía a la creencia de que “fumar o tomar alcohol eran cosas de hombres”. Es decir, los patrones culturales mediaban en el consumo de sustancias. Dichos patrones pueden explicar el hecho de que, en muchos centros de desintoxicación, se encuentren con una población mayoritariamente masculina.

Este fenómeno limitaba los recursos destinados a las terapias para las adicciones en mujeres. No obstante, dado el preocupante aumento de adicciones en mujeres y gracias a recientes medidas sociales, se puede empezar a trazar las primeras líneas de intervención.

“Teníamos el deber de estar a la vanguardia en las reivindicaciones que el colectivo de mujeres hace en todos los ámbitos de la vida, es una responsabilidad corporativa que incluimos como equipo humano, profesional y feminista” asevera el director del proyecto.

Intervención terapéutica para mujeres con adicciones

En primer lugar, es esencial iniciar un protocolo de acogida y contención para aquellas mujeres que quieran entrar en un programa de desintoxicación. Además, está demostrado que una buena alianza terapéutica es un elemento predictor de la motivación en las mujeres que acuden a un centro de desintoxicación.

Seguidamente, tras la acogida, se debe estructurar y pautar nuevos hábitos en los que las drogas o la conducta adictiva se mantengan fuera de la vida de la mujer. En este paso es fundamental tener en cuenta que, en muchas ocasiones, el consumo de sustancias en mujeres se suele dar como regulador emocional. Este dato sirve de ayuda para ofrecer nuevas herramientas para el desarrollo de habilidades sociales y gestión de emociones.

Finalmente, para lograr la correcta reinserción social, es importante facilitar la autonomía en la mujer. Este paso es más complejo en la población femenina dada la posición en la que se encuentra su rol de género por lo que se debe hacer especial hincapié en ello. Además de este objetivo, algunas pautas para finalizar el proceso terapéutico son:

Fomentar un estilo de vida independiente

Mejorar las condiciones sociales y asegurarnos de establecer un buen círculo de apoyo

Mantener la abstinencia y prevenir posibles recaídas

Abordar de manera asertiva los conflictos personales

Poner en práctica las herramientas de gestión emocional Grupos de ayuda para mujeres con drogodependencia

Una de las claves para realizar tratamientos específicos en la población femenina es poder crear espacios donde ellas se sientan seguras y puedan comunicar su situación abiertamente: terapias grupales para mujeres con adicciones. Al ser un problema con poca visibilidad, muchas mujeres que actualmente están sufriendo una adicción no acuden en busca de ayuda profesional, por lo que formar un grupo de apoyo entre iguales puede ser una propuesta terapéutica muy efectiva.

Disponer de un equipo de psicólogas que realicen el seguimiento de cada caso de manera completamente individualizada, sin descuidar el trabajo con las familias y entorno de la paciente desde una visión integral y holística de la enfermedad, identificando prioritariamente la codependencia entre seres queridos será prioritario.

La psicóloga Claudia Pradas anticipa que “ya se ha puesto en marcha un grupo piloto de mujeres que acuden a su cita semanal para tratar temas que poco o nada tienen que ver con las adicciones” convirtiéndose así en una demanda que trasciende lo patológico y llama a “convertirse en un referente para el tratamiento de casos de todo tipo”.

Adicciones y perspectiva de género

Tener en cuenta la perspectiva de género y la diferencia entre mujeres y hombres en la conducta adictiva supone conocer las distintas motivaciones, el patrón de consumo y las consecuencias que pueden sufrir ambos géneros. Además, un objetivo del tratamiento de adicciones en mujeres es eliminar las desigualdades a la hora de poder acceder a programas de prevención o ayuda en drogodependencias.

