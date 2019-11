La Ministra de Industria, Comercio y Turismo asiste al 125 aniversario de la Cámara Franco-Española Comunicae

lunes, 25 de noviembre de 2019, 12:02 h (CET) Al acto también acudieron el embajador de Francia en España, Jean-Michel Casa, y más de 260 empresarios y representantes institucionales el panorama franco-español La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, acudió la pasada noche del viernes al acto de celebración del 125 aniversario de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria en la que se dieron cita más de 260 empresarios y representantes institucionales de ambos países. En el evento conmemorativo, que también presidió el embajador de Francia en España, Jean-Michel Casa, se destacó la importante relación existente entre ambos países y la labor de la Cámara como agente impulsor de negocios y punto de encuentro de grandes líderes sociales, empresariales y políticos.

En su intervención, la Ministra destacó que “España y Francia deben tener un protagonismo especial en el relanzamiento de Europa”. En concreto, Maroto aseguró que “la colaboración de ambos países tendrá especial importancia en el desarrollo de sociedades más sostenibles en las que el comercio se establecerá como una palanca internacional en la lucha contra el cambio climático”.

Por su parte el embajador de Francia, aseguró que “en España hay 2.500 filiales francesas que emplean a 350.000 personas y generan 96.000 millones de euros”. Y coincidió con la Ministra en que “nuestros países son importantes socios en el desarrollo del futuro de Europa, en la lucha contra el cambio climático y el apoyo a la innovación para preparar la economía del mañana”.

También intervino, Laurent Paillassot presidente de la Cámara Franco-Española y CEO de Orange España, quien destacó que “en el contexto actual, el papel La Chambre es fomentar el desarrollo económico y empresarial ante todas las instituciones de ambos países. Y ahí tenemos un papel importante, movilizando a todos los actores, públicos y privados, y en particular a las PyMEs, con el objetivo de ayudar a crear las condiciones adecuadas para la adopción de las nuevas tecnologías”.

Sara Bieger, vicepresidenta de la Cámara y socia Directora en AltoPartners cerró la ronda de intervenciones indicando que “la Cámara es un Club de Negocios que ocupa un lugar propio entre las instituciones francesas con la misión de facilitar el encuentro empresarial en entornos culturalmente comunes y que ayuden a conectar a nivel personal y profesional”. Asimismo, concluía, “hoy brindamos por una Chambre en movimiento que va seguir evolucionando durante los próximos 125 años, adaptándose a las necesidades de nuestros socios con nuevos servicios y otras maneras de trabajar”.

125 años de historia y de transformación de la Cámara Franco-Española

Lo que en 1894 se creó como un lugar de encuentro en Madrid de quince empresarios franceses para tratar sus asuntos con su país de acogida, hoy se ha convertido en el círculo empresarial franco-español más influyente de Españas. Una organización de la que ya forman parte más de 600 empresas y que ha contribuido a estrechar los vínculos económicos de ambos países.

Una labor, que la Cámara ha desarrollado no solo en la capital, sino que ha extendido por todo el territorio a través de una fuerte expansión en los últimos cinco años. Así, en la actualidad ya cuenta con 8 delegaciones ubicadas en País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía, Canarias y Castilla La-Mancha. Una apuesta que en los últimos años ha impulsado el desarrollo económico de grandes empresas y pymes, que actualmente representan el 93% del tejido empresarial español.

Por otro lado, cabe destacar la importancia y peso que representa Francia para España, donde hay cerca de 2.500 filiales francesas que emplean alrededor de 350.000 personas. En este contexto, sectores como la Industria, los RRHH, el Retail o Banca y seguros juegan un papel fundamental. Por ello, desde la Cámara en 2017 se inició la creación de Comisiones que permitieran analizar estos sectores y compartir experiencias empresariales, convirtiéndose así en punto de referencia de nuevas tendencias a nivel nacional. A estas cuatro se sumó en 2018, la comisión de RSC, con el fin de establecer un marco en el que compartir buenas prácticas en materia de sostenibilidad.

