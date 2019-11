Último show del año de "La Xarcuteria de Juana", el espectáculo exclusivo para mujeres de todas las edades Comunicae

lunes, 25 de noviembre de 2019, 11:55 h (CET) El próximo 29 de noviembre Bimi Presenta cerrará con broche de oro la última noche, del 2019, de su espectacular show "La Xarcuteria de Juana", el cual se ha convertido en el preferido por las mujeres para pasar un momento inolvidable con las amigas, lleno de diversión, talentosos bailarines e increíbles coreografías El prestigioso actor y director con más de 25 años de experiencia en obras de teatro y espectáculos de entretenimiento, Bernard Hazell, abandonó su breve periodo de retiro, después de años de rotundo éxito en los mejores espacios de Londres, como el famoso Cabaret Madame JoJo´s, para presentar un show innovador que ha revolucionado las noches de diversión en Barcelona con las amigas, celebraciones de cumpleaños y despedidas de soltera, dedicado a un público 100 por ciento femenino.

“La Xarcuteria de Juana” es un espacio de diversión solo para mujeres completamente seguro, donde se puede disfrutar de una exquisita cena, acompañada de un show espectacular. Además, es el alter ego de Hazell, la drag queen Juana la Cubana, la anfitriona de honor que hace reír a carcajadas a las asistentes, acompañada de su inseparable compinche Micha la Bisha, ambas con su peculiar humor pícaro.

El espectáculo también cuenta con impactantes coreografías, ideadas especialmente por el reconocido coreógrafo de las estrellas, entre ellas Lily Allen, Eliza Doolittle y Miley Cyrus, Jono Kitchens. Para interpretar las espectaculares coreografías, se cuenta con el talento y carisma de cinco guapos bailarines, de distintas nacionalidades para darle un toque aún más internacional al show: Giampaolo Vinco, desde Italia; Neven Iviç, de Croacia, Michael Olivera, de Uruguay; Héctor Puigdomenech y Marc Bofill, de España.

Por supuesto, la música no podía faltar en “La Xarcuteria de Juana” y para amenizar la noche se cuenta con la increíble voz y talento de Andrea Edo, mejor conocida como “Cosmic Lala”. Sin duda, es un gran equipo que tiene como único objetivo deleitar a las asistentes y mimarlas al máximo.

“Hoy he tenido el placer de asistir a un espectáculo en el que las mujeres podían sentirse adoradas e idolatradas. Si a alguien le ha sorprendido el contenido tenéis un problema: Siglo XXI en estado puro. Además, una parte de los fondos recaudados en el evento se destinarán a asociaciones para las mujeres maltratadas y acosadas. Ya era hora de que existiera una cena así para mujeres, en la que puedas sentirte libre sin ser juzgada, en la que todos los prejuicios quedan a un lado. ¡Por ellas y por nosotras!”, son las palabras de la reportera Laura Roigé al hablar de La Xarcuteria de Juana.

En la noche de gala también participan marcas y empresas de prestigio como: Fullers, creadores de eventos; Ten Image Professional, empresa dedicada al maquillaje profesional y cosmética; Cazcarra Image Group, empresa pionera a nivel internacional en el cuidado de la imagen personal; y Lioc Editorial, también conocida como “La Editorial de los Emprendedores”, con más de 20 años ayudando a los emprendedores a consolidarse como expertos en su sector a través de la creación de su propio libro y a tener presencia en más de 20 países de habla hispana.

Además, para que todos puedan vivir la Experiencia Bimi, de manera excepcional, se realizarán dos funciones: la primera de 8:00 a 11:30 pm (se podrá disfrutar de una deliciosa cena y del espectáculo; y posteriormente el último show de 12:00 a 2:00 am (copa más espectáculo). El show se realiza en: C/d’Alfons XII, 8, 08006, Barcelona. Las entradas para “La Xarcuteria de Juana” ya se encuentran a la venta y se pueden adquirir, antes de que se agoten, haciendo clic aquí.

