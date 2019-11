Comienza la construcción de una de las redes de fibra de acceso abierto más grandes con fondos privados de EE. UU. Comunicae

lunes, 25 de noviembre de 2019, 09:31 h (CET) La construcción de la red de fibra óptica de la ciudad de Fullerton está en pleno desarrollo. La red será una de las mayores redes de acceso abierto financiadas con fondos privados de los Estados Unidos, que pasará por todos y cada uno de los hogares y negocios de Fullerton SiFi Networks está revolucionando el mercado estadounidense con la creación de una red de acceso abierto financiada con fondos privados, lo que permite a los residentes y a las empresas elegir entre varios proveedores de servicios de Internet desde el principio.

"Nuestro equipo ha trabajado incansablemente para reunir a una clase de socios excepcionales para ofrecer esta red. Nuestros proveedores de servicios de Internet, GigabitNow y Ting son reconocidos en la industria por sus precios competitivos y su diligente servicio al cliente", comentó Ben Bawtree-Jobson, CEO de SiFi Networks.

"Estamos encantados de comenzar la construcción de la red Fullerton FiberCity™ y de continuar entregando FiberCities™ en todo Estados Unidos", añadió Bawtree-Jobson. La red no sólo beneficiará a la ciudad de Fullerton, sino que también ofrecerá a los proveedores de servicios, ya sean proveedores de servicios de Internet u otros proveedores, la oportunidad de acceder a estos mercados sin los grandes gastos de capital necesarios para construir una red.

"Lo que es único en nuestra red es que está construida para todas las aplicaciones desde el primer día, lo que permite a los proveedores de servicios de confianza acceder a la red sin tener que construir ellos mismos redes separadas, lo que reduce las interrupciones en la ciudad y reduce los costes a largo plazo para todos los proveedores de servicios", dijo Bawtree-Jobson.

La ciudad de Fullerton podrá utilizar la red para permitir aplicaciones de Smart City, aumentar el desarrollo económico y atraer nuevos negocios a la ciudad.

"Hay una plétora de opciones de Smart City disponibles ahora que tenemos la infraestructura necesaria para ello. La red Fullerton FiberCity™ no sólo proporcionará a nuestros residentes y negocios la oportunidad de acceder a Internet de fibra, sino que la ciudad tendrá la oportunidad de examinar realmente qué aplicaciones de Smart City pueden beneficiar a Fullerton", comentó el alcalde Silva.

Fullerton es el primero de los FiberCities™ de SiFi Networks, sin embargo, en 2020 se iniciará la construcción en varias otras ciudades de los Estados Unidos.

Para más información sobre el proyecto, visitar www.fullertonfibercity.com

Acerca de SiFi Networks

SiFi Networks (www.sifinetworks.com) es un desarrollador de redes internacionales. Se enorgullecen de los métodos de construcción innovadores, la modelización financiera y la colaboración.

SiFi Networks financia, construye y opera redes de fibra óptica de última generación en toda la comunidad, lo que permite a los proveedores de servicios de Internet ofrecer aplicaciones de próxima generación que incluyen Internet, vídeo y teléfono superrápidos.

Además del equipo interno altamente experimentado de SiFi Networks, se han asociado con empresas establecidas y galardonadas que cuentan con una experiencia sin precedentes en el sector.

GigabitNow

GigabitNow proporciona a las comunidades de todos los tamaños de Internet de fibra rápida, fiable y asequible sin límites de ancho de banda libre de restricciones y problemas de privacidad. GigabitNow ofrece una solución completa para el desarrollo, construcción, operación y soporte de redes de fibra gigabit basadas en la comunidad. GigabitNow, uno de los proveedores de Internet de fibra óptica más experimentados de los Estados Unidos, es una división de IsoFusion Incorporated. IsoFusion (www.isofusion.com) es uno de los mayores proveedores privados de ISP y colocación en el estado de Washington. Fundada en 1991 como ISOMEDIA, IsoFusion ofrece una gama completa de servicios que incluye servicios de gestión de centros de datos y colocación, soluciones personalizadas de computación en nube, fibra comercial y conexiones ethernet, opciones de alojamiento y servidores dedicados, y consultoría tecnológica para empresas con presencia nacional. Para más información, visite https://www.gigabitnow.com

Ting

Ting Internet (https://ting.com/internet) es parte de Tucows, una empresa de Internet de éxito silencioso fundada en 1993 que construyó su reputación ofreciendo productos que la gente realmente quiere y una experiencia de cliente excepcional. Ting construye, opera y proporciona servicio en redes de fibra en mercados selectos de los Estados Unidos, y se ha diferenciado de su competencia al ofrecer un acceso a Internet de fibra gigabit simétrico y rápido, una profunda presencia local y una atención al cliente genuinamente humana. Fullerton será el octavo mercado de Ting, y el primero en el sur de California. Más información sobre Ting Fullerton en ting.com/Fullerton.

