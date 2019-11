La cadena Canel Rolls rentabiliza todas las franjas horarias Comunicae

lunes, 25 de noviembre de 2019, 09:02 h (CET) Cuenta ya con 5 locales, repartidos por Madrid y Andalucía, y prepara 3 nuevas aperturas en Madrid y 1 apertura en Barcelona La cadena Canel Rolls, integrada en el grupo de restauración Inversiones Venespor, y que próximamente contará con 9 locales, se consolida como uno de los modelos de negocio dirigidos al autoempleo más económicos del sector de la restauración.

Poner en marcha un establecimiento de la marca Canel Rolls requiere una inversión que oscila entre los 68.000 y los 88.000 euros -más obra civil- dependiendo del tamaño del local, con la ventaja de contar con el servicio de “llave en mano”. Este importe incluye el canon de franquicia, el equipamiento comercial, todo el montaje de mobiliario a medida, rótulos, pantallas, stock inicial o utensilios entre otros. Los dos locales que la compañía costarricense cuenta en España se incluyen dentro de esta tipología.

A cambio, la compañía ofrece una rentabilidad media muy por encima de la media del sector, lo que supone una recuperación de la inversión estimada en menos de dos años, y el índice medio de la compañía es de 16 meses. Otra de las ventajas de la compañía es que su modelo de negocio atiende y rentabiliza todas las franjas horarias de consumo fuera del hogar. En la actualidad, la rentabilidad de la empresa ronda el 15% y el 25% antes de impuestos.

“Incorporarse a la franquicia no exige tener experiencia en el sector de la hostelería, afirma David Sainz, director de expansión de la compañía. El grupo de restauración Inversiones Venespor se encarga de formar tanto al franquiciado como a todo su equipo y de prestar atención personalizada durante toda la vigencia del contrato, con el objetivo de que el franquiciado solo tenga que ocuparse de lo que mejor sabe hacer: atender a sus clientes” concluye. Se trata de una formación muy completa e intensa en locales propios de la marca y en el propio local del Franquiciado.

Inversiones Venespor es además propietario de la cadena La Rollerie, con 7 restaurantes repartidos por la Comunidad de Madrid y la de Valencia y de sus dos restaurantes-cafetería Roll Station.

El grupo cuenta actualmente con más de 150 empleados y una previsión de incremento de ventas de 15% durante 2019 en cifras comparables. Dispone además de unas cocinas centrales, ubicadas en Alcalá de Henares, Madrid, con una superficie de 600 m2, en las que han invertido más de 2 millones de euros y donde producen gran parte de sus productos.

Un modelo de negocio sin competencia

Canel Rolls, nace en España en 1999 con el respaldo de Inversiones Venespor, un grupo dedicado a la elaboración de productos de alimentación y restauración.

Desde su fundación Canel Rolls comercializa, bajo un sistema mixto de expansión –locales propios y franquiciados- de una línea de producto novedosa y sin competencia en nuestro país. Su éxito se basa en el Roll de Canela como producto estrella, un producto de alta demanda en el continente americano y que sus impulsores pensaron que podía encajar muy bien en nuestro país, tanto entre el consumidor local como entre el turista.

Veinte años después, la compañía cuenta con los mejores Cinnnamon Rolls de España, y dominan una receta secreta y 100% artesanal que les ha convertido en los Maestros de la Canela. Canel Rolls emplea exclusivamente ingredientes de primera calidad y, por supuesto, solo la auténtica canela de Ceylán.

Asimismo, Canel Rolls es un modelo de negocio exitoso, que requiere de una inversión que oscila entre los 68.000€ y o 88.000€ -más obra civil- dependiendo del formato de Franquicia, con la ventaja de contar con el servicio de “llave en mano”.

Canel Rolls ofrece una recuperación de inversión en apenas 16 meses de media. Una franquicia consolidada cuya principal garantía es la amplia experiencia del grupo, sus dos décadas de experiencia en el sector de la hostelería y la restauración, su conocimiento del mercado inmobiliario y su información de primera mano de los mejores locales disponibles, y su intenso plan de formación tanto para el franquiciado como para su equipo.

