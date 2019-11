En esta semana se desarrollará el III Encuentro Nacional y II Internacional de Escritores en Puebla ​El primer día del evento a las 10:30 horas será el registro de asistencia y posteriormente la inauguración Abel Pérez Rojas

lunes, 25 de noviembre de 2019, 11:07 h (CET) No hay plazo ni fecha que no se cumpla, por ello, durante los días 27, 28 y 29 de noviembre se desarrollará el III Encuentro Nacional y II Internacional de Escritores convocado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en conjunto con otras organizaciones, entre ellas Sabersinfin a través de su Círculo de Escritores. A continuación, te presento una muestra del nutrido programa literario y cultural que como característica insoslayable tendrá a la educación permanente como eje transversal.



La sede del evento será la Casa del Libro del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSYH) de la BUAP, ubicada en la 6 oriente 203 del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.



El primer día del evento a las 10:30 horas será el registro de asistencia y posteriormente la inauguración.



Se impartirán las siguientes conferencias: “Leer y escribir en contextos complejos de diversidad sociocultural en México” y “El Monstruo como crítica de descomposición social en Mary Shelley”. Los ponentes serán la doctora Elizabeth Martínez Buenabad y Francisco Hernández Echeverría, respectivamente.

También se impartirán los talleres: “Novela histórica” por Alicia Flores, “La escritura sanadora” y “Creación literaria” por Edith Barrios Rodríguez, “Literatura testimonial, Rigoberta Menchú. Así me nació la consciencia”, “La literatura erótica a través de las edades: Textos cuneiformes de la Mesopotamia sumeria, Mitología grecorromana, la Biblia cristiana, Rubén Darío, Federico García Lorca” y “Canto general, Pablo Neruda, Una realidad americana, visto desde la óptica, histórico marxista y antiimperialista” por Antonio Arístides Gámez; “Narrativa corta” por Alicia Flores, “Nietzsche, Lovecraft, Cioran. La visión de lo negado como voluntad de creación en la construcción de textos filosóficos, literarios y poesía” por

Juan Carlos Pérez Castro e “Introducción a la novela antigua” por Nicholas Gutiérrez Pulido.



También se presentarán las sinopsis de las siguientes novelas: “Grafiti” de Elías Eduardo Villalobos Gamboa, “Después del silencio” de Lilia Rivera, “Ana” de Mingyar Andrei, “La pérdida” de Miguel Ángel Hernández Rascón, “Volk” de Fernando de Jesús Percino Lara, “La sangrienta estrella en el cristal” de Nicholas Gutiérrez Pulido y “Todos los caminos son nuestros” de Sarahí Jarquín Ortega.



En el rubro de ponencias se presentarán las siguientes: “La literatura marginal en México” por Alicia Flores, “La poesía como un arte insurgente” por Macedonio Vidal, “Memoria y conciencia social en la escritura creativa” por Adela Rojas, “La libertad del artista y la propaganda” por Eduardo Ruiz, “Margarita Paredes y el sentir social” por Fabiola Morales, “Recuperación de la memoria testimonial. Nexos entre la historia y la ficción literaria para la reinterpretación del entorno y sus conflictos” por Nydia E. Cruz Barrera, “Mi aportación como escritor dentro de una sociedad en crisis” por Lilia Rivera, “El quehacer del poeta” por Oralia López Serrano y “La creación literaria como medio de transformación social y responsabilidad en sí” por Juan Carlos Pérez Castro.



Aunado a lo anterior habrá espacios de lectura de poesía, además de conciertos musicales con la participación de Miguel Antonio Flores Morales (recital de ópera), Juan Jerónimo Castillo Sánchez (recital de guitarra clásica), Alejandro Ramírez Martínez (recital de guitarra), Zurisadai Morales Mendoza (recital de ópera), Capilla Coral de Naturales (recital de música barroca) y la Orquesta La Surianita de los Hermanos Pérez (recital de marimba).



Por si fuera poco, en Sabersinfin.com estaremos realizando entrevistas con algunos de los participantes, paneles de opinión y gran parte de nuestra programación la transmitiremos desde la sede del evento.



Un gran banquete literario, cultural y artístico el que se avecina.



De antemano la felicitación a cada uno de los participantes y a todos los organizadores, muy especialmente al maestro Héctor Martín Román Salgado, por su incansable labor.



