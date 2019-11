Hermanos: Nuestro mundo está cambiando que es una barbaridad y con él el urbanismo. Los avances tecnológicos, las nuevas relaciones familiares y afectivas, los condicionantes medioambientales con la necesidad de descarbonizar y desplastificar nuestra sociedad y el envejecimiento de los “babyboomers”, el tropel de gente que nacimos en los 60, definen cómo serán los espacios que habitaremos en un futuro más bien próximo.



Los que hayan visto la película Blade Runner recordarán que esta se desarrollaba en Los Angeles tal mes como hoy de 2019. Con aquella frase mítica del androide que decía “Yo... he visto cosas que vosotros no creeríais: Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser.” Pues bien, ya estamos en noviembre de 2019 y la cosa no es exactamente así.



Sin embargo, ya está mucho más cerca que, por ejemplo, los drones nos traigan los paquetes a casa, y que necesitemos prever bases públicas para estos servicios. Habrá que diseñar autopistas o corredores para que no sea un caos de aparatos volando por todos los lados. El futuro del urbanismo ya está aquí y no nos hemos enterado.