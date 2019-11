7Mejor.top desvela los secretos del Black Friday en Amazon Comunicae

lunes, 25 de noviembre de 2019, 08:02 h (CET) Se acerca la fecha esperada, en un solo día, cientos de ofertas y promociones acecharan miles de bandejas de entrada y dispositivos móviles. 7mejor devela los secretos del Black Friday para que 'no haya timos' La web 7mejor.top especializada en guías de compra online sobre productos de consumo, revela los secretos tras muchos años observando como los vendedores que promocionan sus artículos en Amazon, hinchan los precios unos días antes del Black Friday para volver a bajarlos el día indicado. De esta manera, hacen que la diferencia parezca mayor, y sin embargo, el descuento es mínimo.

El equipo de 7mejor.top despeja dudas “hemos de dejar bien claro que estas malas prácticas van disminuyendo, siendo totalmente inherentes al gigante del comercio electrónico”.

Recientemente, 7mejor.top lanzó una guía sobre el Black Friday en Amazon para que los usuarios estuvieran totalmente informados sobre las fechas, ofertas anunciadas, políticas de venta, devoluciones, IVA, herramientas para controlar los precios y lo mejor, las principales ofertas que se lanzarán esa semana.

Según la Asociación Española de Economía Digital, el año pasado (Black Friday en España) se realizaron hasta 1500 millones de transacciones en compras por internet. Adicionalmente, las compras en las grades superficies comerciales aumentaron un 9%, siendo el gasto medio por persona alrededor de 250 euros.

La web de 7 Mejor realiza periódicamente análisis de productos, publicando opiniones de expertos mediante rankings y guías de compra.

Se centran especialmente en los mejores productos del mercado entre las categorías más destacadas, electrónica, deportes, hogar, ocio, cocina etc. Adicionalmente, tienen en cuenta las reseñas de sus expertos, sin embargo, ponen especial atención a las opiniones de los usuarios que ya compraron e hicieron uso de esos productos. "Este Black Friday y durante el periodo navideño, el producto estrella de nuestro portal es el robot aspirador, un gadget inteligente con el que podemos ahorrar mucho tiempo (barre, friega y aspira de manera autónoma) y más aún, si tenemos mascotas por casa”.

Sumado a los robots aspirador, 7Mejor prevé que en ambas fechas se comprarán también una importante cantidad de relojes inteligentes o smartwatch, tablets y auriculares bluetooth, ofreciendo su completa guía de compra donde se analizan modelos de auriculares bluetooth y los novedosos robots aspirador, detallándose importantes características como la autonomía de su batería, control remoto y mapeo, así como la capacidad para esquivar obstáculos.

Finalmente, para saber las ofertas semanales, esta web comparte y actualiza las ofertas de múltiples productos con el objetivo de proporcionar a los usuarios un ahorro constante en sus compras.

Mas información en: https://7mejor.top/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.