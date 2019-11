Psicólogos PsicoAbreu, líder en atención psicológica, inaugura en Málaga un gran gabinete innovador Comunicae

viernes, 22 de noviembre de 2019, 16:42 h (CET) Psicólogos PsicoAbreu, gabinete psicológico de referencia con más de 25 años de trayectoria profesional, inaugura su nueva sede principal en la moderna zona malagueña de Teatinos. Tras su reciente expansión a los municipios de Vélez Málaga, Antequera y Ronda, PsicoAbreu decide dar un paso más hacia una atención altamente especializada y de calidad Los motivos por los que una persona necesita acudir a terapia psicológica pueden ser muy variados (ansiedad, conflictos en el trabajo, problemas en la relación de pareja, baja autoestima e inseguridad, etc.), por lo que encontrar un buen psicólogo en Málaga resulta esencial para cuidar y proteger la salud mental. Tras su inicio en Málaga en 1995, Psicólogos PsicoAbreu se ha convertido en el centro psicológico de referencia a nivel nacional, con una alta demanda de solicitudes y más de 100.000 casos atendidos.

Entre las razones por las que Psicólogos PsicoAbreu se ha convertido en el centro psicológico por excelencia de la provincia de Málaga se encuentra su dilatada experiencia profesional, que permite un mayor acercamiento y comprensión de las problemáticas que acuden a consulta y poder ofrecer un apoyo individualizado hacia un afrontamiento eficaz de los problemas psicológicos y una mejora notable de la calidad de vida de la persona que solicita ayuda profesional.

Asimismo, sus profesionales altamente cualificados en cada uno de sus centros y sus instalaciones modernas, accesibles y confortables, contribuyen a la gran afluencia de reseñas positivas por parte de los pacientes que eligen PsicoAbreu como servicio psicológico de máxima confianza. Por ello, con el objetivo de satisfacer la alta demanda de solicitudes y ofrecer una atención de calidad al alcance de todos, estos Psicólogos en Málaga iniciaron recientemente su expansión a zonas de la provincia de Málaga, concretamente Vélez Málaga, Antequera y Ronda.

Rodolfo De Porras De Abreu, psicólogo psicoanalista y gerente de la empresa, afirma que "como respuesta a la alta satisfacción mostrada por todos los pacientes que cada día eligen PsicoAbreu como centro de confianza, pretendemos seguir mejorando para ofrecer la terapia que mejor se adapte a sus necesidades. Por ello, hemos decidido ampliar la sede de Teatinos, en la que ofrecer una amplia cartera de servicios, en la que psicólogos especializados en diferentes áreas y trastornos psicológicos, y en continua formación, puedan ofrecer un servicio psicológico altamente eficaz y de calidad. En la actualidad, contamos con profesionales expertos atención psicológica en adultos, en psicología infantil y adolescente, especialistas en psicología jurídica, expertos en terapia EMDR y tercera generación, terapia de pareja, etc. De este modo, los más de 19 profesionales que conforman el equipo PsicoAbreu trabajan día a día para ofrecer las terapias psicológicas más actualizadas y contrastadas que han mostrado su efectividad y soporte científico".

Con la inauguración de su nueva sede principal en Málaga, Psicólogos PsicoAbreu se consolida como referente a nivel nacional en la prevención, tratamiento y promoción de la salud mental. El nuevo centro de psicología de PsicoAbreu fue inaugurado el pasado 9 de Noviembre de 2019, a cuyo evento asistieron todos los psicólogos miembros del equipo PsicoAbreu además del equipo directivo, administrativo y marketing. Este gabinete de Psicólogos de Málaga se encuentra situado en la amplia Avenida Jorge Luis Borges 15 (3ª Planta), en el moderno y vanguardista barrio de Teatinos. La zona cuenta con fácil acceso desde la ciudad malagueña y desde otras localidades de la periferia, además, se encuentra bien comunicado desde los servicios de transportes públicos como autobuses y metro, y se sitúa próximo a dos amplias zonas de aparcamiento.

Esta nueva sede principal de Psicólogos PsicoAbreu tuvo su inicio de actividad el 11 de noviembre y cuenta con una planta completa de 180 metros cuadrados en el emblemático edifico "Don Juan", siendo dos los acensores que conectan directamente el portal con la zona de recepción del gabinete, facilitando así el acceso y discreción a los pacientes que acuden a sus sesiones de terapia psicológica. Entre sus instalaciones cabe destacar su amplia, acogedora e iluminada sala de espera, acristalada, con cómodos sofás distribuidos de forma que preserven la intimidad, zona infantil y con una televisión con videos y música relajante, que harán la espera más agradable.

Este moderno gabinete de psicología cuenta con 5 amplias y confortables consultas donde se han cuidado todos los detalles para que el paciente se sienta en un espacio discreto, tranquilo, cómodo y seguro. Además, todo el gabinete cuenta con unas vistas privilegiadas de la Avenida Jorge Luis Borges, que conecta el centro de Málaga con la moderna zona universitaria de la ciudad.

En cada uno de los Centros PsicoAbreu se cumplen unos estándares de calidad a través de una cuidada selección de la ubicación con fácil acceso, aparcamiento y enlace con trasporte público. Sus instalaciones tratan de ofrecer un espacio tranquilo, acogedor y discreto cuidando hasta el más mínimo detalle. Asimismo, Psicólogos PsicoAbreu ofrece un servicio eficaz de gestión rápida de citas con amplia disponibilidad horaria, de lunes a sábado desde las 09:00 hasta las 22:00, con la posibilidad de servicio de urgencias para pacientes, con el propósito de satisfacer su demanda en el menor tiempo posible.

