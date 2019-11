El sector asegurador, decisivo para la inversión sostenible en España Comunicae

viernes, 22 de noviembre de 2019, 15:42 h (CET) Las aseguradoras tienen una elevada exposición a los criterios ASG como gestoras de activos, como inversores de sus reservas técnicas y como empresas en sí mismas. El Encuentro ISR de Spainsif exploró el papel del sector en el impulso de la inversión sostenible en España El sector asegurador se prepara para un nuevo escenario en que los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) tendrán cada vez más protagonismo. Para analizar cómo afrontan las aseguradoras este cambio, Spainsif, el Foro Español de Inversión Sostenible, en colaboración con Afi ha organizado por primera vez, dentro de la serie Encuentros ISR, una sesión dedicada en exclusiva a este sector.

Joaquín Garralda, presidente de Spainsif, ha señalado durante la inauguración la importancia de los criterios ASG para las aseguradoras ya que se verán afectadas por consideraciones de sostenibilidad en tres ámbitos: "En primer lugar, como gestor de los activos financieros de sus clientes. En segundo lugar, como inversor de sus reservas técnicas. Y, en tercer lugar, como empresa expuesta de manera significativa a los riesgos ASG en las coberturas de su oferta de comercialización de seguros (de cara a sus inversores)".

Por su parte, Iratxe Galdeano, socia de Afi, ha indicado que "las aseguradoras tienen que tomar un enfoque estratégico de la integración holística de la sostenibilidad en la compañía, incluyendo los aspectos relativos a gobernanza, políticas, procedimientos y riesgos, así como soluciones aseguradoras sostenibles".

El impulso de la inversión sostenible a nivel global ha sido remarcado por Elena Tejero, de la Subdirección General de Regulación y Relaciones Internacionales, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Ministerio de Economía y Empresa, quien ha repasado de qué manera la regulación va a afectar al sector asegurador con el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea. Por una parte, con el proyecto de Reglamento sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y, por otra, con el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad.

Tejero ha resaltado que las aseguradoras tendrán que cumplir también con las exigencias de sostenibilidad en Solvencia II, a través de los análisis de escenarios para el cambio climático, contar con un enfoque prospectivo en la inversión y suscripción de productos y un análisis de sensibilidad de los activos hacia una transición económica baja en carbono.

La visión de las aseguradoras

El Encuentro ISR se ha completado con la participación de cuatro representantes de empresas y organizaciones del sector asegurador como Unespa, MAPFRE AM, Seguros RGA y Cajamar Vida, que han coincidido en señalar tanto el compromiso del propio sector con la ISR como la necesidad de un marco legislativo más claro y sencillo que permita su desarrollo y, al mismo tiempo, garantice la seguridad y la estabilidad.

Pedro del Pozo, responsable del Departamento Economía y Finanzas de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, UNESPA, ha comentado que están trabajando para ayudar a las aseguradoras a "integrar la sostenibilidad en la gestión de riesgos, analizar cómo afectaría a su solvencia y fomentar la inversión sostenible", además de impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de cumplir con el Acuerdo de París en materia de cambio climático. Idea compartida por Eduardo Ripollés, director de Negocio Institucional de MAPFRE AM, quien ha comentado que la compañía en sus inversiones realiza un análisis según criterios ASG y cuenta con fondos específicos como el Mapfre Capital Responsable, el Good Governance Fund y el Mapfre Inclusión Responsable, que saldrá en breve. "Hay que animar al mercado a invertir con criterios sostenibles", ha afirmado Ripollés.

Víctor Daniel González, director general de Cajamar Vida, ha explicado que la entidad cuenta con un Comité de Inversión Responsable para impulsar los criterios ASG en sus inversiones y ha demandado "mayor información para tomar decisiones, una taxonomía clara e integrar los riesgos climáticos en todas las carteras".

Por último, Luis de la Fuente, responsable de Gestión de las Compañías de Seguros e Inversiones del grupo Seguros RGA, ha indicado que la aseguradora quiere extender los criterios ASG a todas sus inversiones, tanto propias como de terceros, en los próximos años y para ello es necesario "formación, especialización y adaptación al marco regulatorio".

