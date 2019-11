Neutrino Energy: la prosperidad y la protección del clima no son contradictorias

La protección del clima es una tema con gran presencia en los medios de comunicación y que influye en las elecciones. Este problema, sin embargo, no siempre se presenta desde un punto de vista objetivo. Las soluciones reales no son abordadas dentro de los debates actuales. El desarrollo en el uso de la energía cósmica no juega aún un papel importante ni en la política alemana ni en los medios de comunicación Es aquí donde se encuentra precisamente la solución: en las partículas de radiación invisibles como, por ejemplo, los neutrinos, esas partículas minúsculas de elevada energía que sustituirán a la electricidad generada por la energía nuclear y por los combustibles fósiles.

La protección del clima es una tema con gran presencia en los medios de comunicación y que influye en las elecciones. Este problema, sin embargo, no siempre se presenta desde un punto de vista objetivo. Las soluciones reales no son abordadas dentro de los debates actuales. El desarrollo en el uso de la energía cósmica no juega aún un papel importante ni en la política alemana ni en los medios de comunicación. Y es aquí donde se encuentra precisamente la solución: en las partículas de radiación invisibles como, por ejemplo, los neutrinos, esas partículas minúsculas de elevada energía que sustituirán a la electricidad generada por la energía nuclear y por los combustibles fósiles.



La era de la energía antinuclear ha decaído en todo el mundo. El último accidente de un reactor nuclear sucedió hace ya unos años. Dado que puede ocurrir un accidente nuclear a la izquierda del Rin o a la derecha del Oder, hay mucho en juego para Alemania, sin mencionar el problema sin resolver de los residuos nucleares. Si bien la energía nuclear ha sido la principal amenaza para la política y la población de Alemania hasta hoy, ahora son las emisiones de CO2.



La introducción del 5G, que trae consigo un consumo de energía significativamente mayor en la industria, solo puede tener éxito en Alemania si los precios de la energía bajan en lugar de aumentar respecto a la competencia internacional. ¿Cómo se puede reducir el CO2 en el suministro de energía y en la movilidad? ¿Siguen siendo realmente útiles las prohibiciones, las medidas coercitivas y las restricciones?



El exministro Federal de Transporte, el profesor y doctor Günther Krause (CDU) señala que fue la CDU/CSU la que introdujo la tecnología de convertidor catalítico en los años ochenta frente a la oposición de la industria del automóvil, salvando así los bosques en peligro. Krause pregunta: "¿Por qué no confiamos en las nuevas materias primas y en la innovaciones de nuestros ingenieros? Solo haciendo uso de todas las nuevas ideas y de todos los enfoques científicos, y promocionando los nuevos desarrollos tecnológicos independientes se puede garantizar la prosperidad y la protección del clima de manera conjunta y amistosa de cara a un nuevo horizonte."



Los desarrollos en el uso de la energía cósmica todavía juegan un papel secundario en Alemania. Los neutrinos alcanzan la tierra a gran velocidad y con enormes cantidades de energía: 60 mil millones de partículas por centímetro cuadrado cada segundo. Los resultados de los estudios realizados coinciden en este sentido.



Incluso si una partícula individual tiene tan solo una porción de masa insignificante, al final el conjunto constituye la suma. Cada día llega más energía de radiación invisible que todas las demás energías de los fósiles juntas. Esto es aplicable bajo el agua, en las montañas, encima y debajo de la tierra y, en definitiva, en todas partes las 24 horas del día y los 365 días del año. ¡Eso equivale a más de 5.000 años de demanda energética mundial en un solo día!



La idea del Neutrino Energy Group es utilizar gradualmente estas partículas de radiación invisibles durante las próximas décadas como una nueva materia prima para generar energía renovable, con la idea de reemplazar la producción de energía en las plantas nucleares o a partir de los combustibles fósiles, y para estabilizar el clima evitando la emisiones de CO2.



"En el globalmente interconectado Neutrino Energy Group y entre los científicos que se adelanta a su tiempo en sus laboratorios, esto ha sido durante mucho tiempo algo más que una simple idea", destaca el CEO Holger Thorsten Schubart. "¡Para la producción de pequeñas cantidades de energía, esto ya es una realidad hoy! ¡A pesar de la desconfianza, a pesar de los obstáculos en el trabajo de desarrollo, a pesar de la ignorancia política!". Shubart ofrece a las partes interesadas la oportunidad de constatar la metodología de acuerdo con la solicitud de patente WO2016142056A1: "Por eso publico la patente, para que se pueda reproducir", dice Schubart. De hecho, una mirada a internet ya muestra una serie de imitaciones del revestimiento que ilustran el procedimiento.



El trabajo científico es explicado por especialistas en neutrinos como los profesores y doctores Günther Krause, Konstantin Meyl, Frank Müller y R. Strauss. Los materiales fabricados con grafeno y silicio han sido refinados de una maneta especial a lo largo de décadas de desarrollo. "El problema es que no hay sustancias naturales en nuestro planeta que dificulten el movimiento (interacción) de los neutrinos. Desde el punto de vista de la ingeniería, la tarea consistía en desarrollar un material o una combinación de materiales (compuesto) que fuera más duro y denso que los diamantes, por ejemplo". El grafeno como material matemáticamente bidimensional fue optimizado (dopado) nanotecnológicamente de tal modo que se logró una estructura de material muy estrecha, donde los átomos de grafeno se ponen en movimiento por la radiación invisible (vibraciones verticales), que a su vez hace que los átomos de silicio se muevan horizontalmente. No se trata solo de neutrinos, sino que este fenómeno de "vibraciones atómicas en nanomateriales" se basa en varias fuentes de radiación invisibles. El término técnico utilizado para ellos es neutrinovoltaico.



Tras años de experimentación en laboratorios de Europa y Estados Unidos, se determinó empíricamente una disposición óptima de capas dobles con diferentes espesores. Esta geometría coordinada es importante para maximizar las resonancias, con el fin de generar un flujo de corriente en la capa portadora metálica que después puede ser aprovechada.



Básicamente, esto abrirá un nuevo abanico de posibilidades en la vida cotidiana para todo tipo de aparatos eléctricos que podrán ser alimentados directamente con energía de neutrinos en el futuro, independientemente de la red, además de abrir nuevos horizontes en la electromovilidad del mañana. Las pequeñas centrales eléctricas suministrarán electricidad tanto si los vehículos están funcionamiento como si están parados. No se necesitan estaciones de carga ni baterías. La pequeña batería es solo un amortiguador ideado para compensar el uso heterogéneo de energía. Estas pequeñas centrales eléctricas podrán entonces abastecer a hogares enteros en el futuro. De ese modo, se puede prescindir de las grandes centrales eléctricas y de las redes eléctricas vulnerables y costosas.



Profesor y doctor Günther Krause:"La prosperidad y la protección del clima no son contradictorias. Ambos conceptos pueden funcionar bien sobre la base de nuevas ideas y métodos de trabajo de ingeniería, y, sobre todo, salvar al planeta sin interferencia "socialista" en nuestro sistema democrático liberal."