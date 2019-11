EAE Business School lanza nueva página web Comunicae

viernes, 22 de noviembre de 2019, 15:05 h (CET) Con una imagen renovada, la nueva web tiene una mayor accesibilidad y usabilidad para una mejor navegación EAE Business School lanza una nueva página web más intuitiva, con una imagen renovada, en la que se ha potenciado la accesibilidad y usabilidad para una mejor navegación, no solo a través del ordenador sino también a través de los dispositivos móviles. Las opciones de búsqueda son mucho más precisas, con una posibilidad de filtro más detallada y ajustada.

En este nuevo diseño, más depurado y minimalista, se ha apostado por más contenido audiovisual, que le otorga un mayor dinamismo y atractivo para los usuarios. Además, se han añadido dos nuevas secciones: Experience EAE, sobre la vida en el campus para que los estudiantes actuales o potenciales puedan saber de primera mano que oportunidades les da EAE como los Innovation Meetings, Business Networking for Executive; Programa de Autoliderazgo o el Programa Business Skills for Emerging Leaders, entre otras, y EAE Open Doors.

En su portada, la página web de EAE mantiene su oferta formativa por áreas – MBA, Dirección General, Marketing y Comercial, Logística y Operaciones, Finanzas y Contabilidad, Comunicación y Recursos Humanos- y modalidad – executive, full time o hybrid-, para adaptarse a las necesidades de cada etapa de la carrera profesional. Otras de las secciones recogidas en la home de EAE son las noticias con todas las iniciativas que se realizan en la Escuela, los Casos de Éxito de los antiguos alumnos y la agenda con los eventos a los que los estudiantes pueden asistir para completar su formación.

Por último, en la cabecera de la web, a parte de la nueva sección EAE Experience, los usuarios pueden acceder a las páginas de Conoce EAE, donde se pone de relieve la información corporativa de la Escuela; Carreras Profesionales, con el equipo de asesores que ayudan al alumno en un plan de carrera a medida; y Facultuy &Research, que engloba las publicaciones del equipo docente de EAE.

