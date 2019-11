'Líos de vacaciones en familia', una novela ilustrada donde los más jóvenes lo pasarán en grande Comunicae

viernes, 22 de noviembre de 2019, 14:46 h (CET) La familia será la protagonista de este relato divertido de Pili Nkolo, en el que pasará casi de todo viveLibro- Pili Nkolo es la autora de este libro que da voz a una niña de once años donde relata sus últimas vacaciones. La historia comienza como muchos veranos. Las ansiadas vacaciones estivales han llegado pero, después de la emoción inicial de sentir la liberación de las obligaciones, la protagonista se aburre tras largas horas sin ocupación. Es en ese momento, cuando creía que no iba a suceder nada interesante ese verano, cuando le dan la noticia de que se van de vacaciones fuera de su ciudad.

El panorama cambia radicalmente a partir de ese momento. El destino es nada más y nada menos que un parque de atracciones. La emoción está asegurada. Se acabaron las pesadas tardes sin saber qué hacer. Las ganas de pasarlo bien se apoderan de la protagonista que, junto a su familia, se embarcarán en un viaje inexplorado. La ilusión será su compañera de viaje, pero en el camino pasarán muchas cosas. El lector encontrará en "Líos de vacaciones en familia" un mar de sorpresas. Lo que inicialmente era un viaje "idílico" se complica convirtiéndolo en un recorrido de aventuras insospechadas.

Sinopsis- Cuando estás pasando un verano muy aburrido, te pueden entrar ganas de irte a algún lugar, no solo para escaparte del aburrimiento, sino también para disfrutar del buen tiempo y pasártelo bien. Y, de repente, llega tu hermana a darte la noticia menos esperada: te vas de vacaciones en las próximas horas. Desde ese momento, todo cambia, porque vas a disfrutar, además de otras cosas, de la estancia en unos parques de atracciones. Seguro que te quedarás loca de alegría porque por fin se acabó el aburrimiento. Pero entonces es cuando te das cuenta de que, si anunciarte la noticia del viaje ha sido fácil, la realización del mismo es complicada, mucho más de lo que te imaginas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.