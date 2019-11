Regalar flores es una moda atemporal en continuo crecimiento, según FloraQueen Comunicae

viernes, 22 de noviembre de 2019, 14:22 h (CET) Las flores parecen tener un lenguaje propio, del que se valen los enamorados para expresar sus sentimientos. FloraQueen, líderes del envío de flores online, desvela las claves de por qué regalar flores siempre está de moda Las flores, además de ser la principal nota de color de la naturaleza, representan belleza, frescura, alegría y un sin fin de elementos positivos. Las flores no sólo transmiten todo esto, sino que además pueden emplearse para comunicar mensajes, expresar sentimientos y ofrecer una íntima muestra de cercanía, de proximidad.

No en vano, los enamorados se regalan flores mutuamente, expresando con ello, amor, afecto, felicidad, inspirando recíprocas sonrisas y haciendo que cualquier instante sea especial.

Cualquier momento es perfecto para regalar flores, no teniendo que esperar a San Valentín. Las parejas suelen regalarse flores en fechas señaladas como aniversarios, cumpleaños o incluso sorprender al otro cualquier día del año con un bello ramo, enviado a la oficina con una tarjeta y un 'te quiero' que ilumine un día rutinario haciéndolo especial.

FloraQueen, conoce muy bien todos los secretos de las flores, su importancia y su necesidad. En 2004, abrieron su sede en Barcelona, desde la que enviaban las flores que sus clientes compraban online en su modesta web donde se ofrecía algunos ramos. Tras estos más de quince años se han consolidado como la empresa líder en el envío de flores frescas online a domicilio, contando con presencia en más de cien países de mundo y tres centros logísticos en España, Alemania e Italia.

"Enviamos flores premium a domicilio a más de 100 países del mundo, sin importar el día, ni la hora de entrega. Para ello, contamos con la más extensa red de floristerías en todo el mundo, lo que nos permite dar respuesta a cualquier usuario y atender los pedidos más urgentes. Contar con la confianza de nuestros usuarios es nuestra mayor satisfacción, aunque los años y la experiencia también nos ha dado numerosos sellos de confianza online, que acreditan nuestra saber hacer, así como el compromiso ético de FloraQueen con las buenas prácticas en Internet, así como la responsabilidad y protección hacia nuestros consumidores y usuarios" afirman desde FloraQueen.

Según FloraQueen, regalar flores no sólo sigue estando de moda sino que esta práctica sigue creciendo: "En plena era de la información, donde nos rodea la tecnología, regalar flores es algo que nos devuelve la frescura del momento presente, que nos permite disfrutar de la belleza que sólo la naturaleza puede crear. Un gesto romántico que acerca a las personas a su esencia, a poder expresar sentimientos eternos y atemporales con la fragilidad y futilidad de las flores".

Cómo hacer que la primera cita sea un momento único, especial

Las rosas suelen ser la elección clásica, las que mejor representan la declaración de amor entre los enamorados, sin embargo, desde FloraQueen se recomienda también recurrir a otras opciones florales a la hora de regalar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.