El Institut Vallès de Sabadell vence la Liga IESports de League of Legends Comunicae

viernes, 22 de noviembre de 2019, 14:30 h (CET) Fue el mejor de entre los casi 500 conjuntos que participaron en la competición. Ha recibido 25 ordenadores valorados en más de 10.000 euros. La primera competición de deportes electrónicos para Centros Educativos, la Liga IESports, otorgó esta mañana el premio de campeón de la liga de League of Legends al Institut Vallès de Sabadell.

El conjunto de Sabadell se proclamó vencedor en League of Legends en las finales que se celebraron durante el evento Alicante Gaming Puerto de Encuentro, donde eligieron y defendieron la disciplina como el valor que mejor los representaba. El equipo formado por Bernat Bernad Vilamajor, Jordi Casado Reja, Gerard Coll Costa, Kilian Josselin Alba, Adrián González Ruiz y Carlos Bellanco Ortiz fue el mejor de entre los casi 500 conjuntos que participaron en la competición.

Como premio, han recibido 25 ordenadores valorados en más de 10.000 euros. Este equipamiento tecnológico, que ha sido elegido por los tutores y profesores del centro escolar, se utilizará para la docencia en su centro de estudios.

“IESports es una liga donde los más jóvenes jugadores de League of Legends se ponen a prueba, se enfrentan con competitividad, trabajan en equipo, crecen y, cuando son excelentes como el equipo del Institut Vallès de Sabadell, ganan. Estos espacios nos demuestran la gran salud de la comunidad competitiva en España, al mismo tiempo que sirven para educar en valores de deportividad, respeto al adversario y compañerismo”, destaca Leonardo Ibáñez, Senior Esports Lead en Riot Games Iberia.

Ya está en marcha el periodo de inscripción para la tercera temporada de la Liga IESports, edición correspondiente al Curso 2019-2020, cuyo plazo termina el 22 de diciembre. Además, la liga volverá a contar con el patrocinio de OMEN by HP, MAPFRE e Intel.

El objetivo fundamental de la Liga IESports es la difusión y defensa entre los jóvenes de una serie de valores como la superación, el compromiso, el respeto, la deportividad, la valentía, la diversidad o el trabajo en equipo. Los alumnos podrán disfrutar también de streamings didácticos sobre Ilustración, Arte Digital, Comunicación Digital, Programación o Diseño Digital, entre otras.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.