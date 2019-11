Cerdanyola Empresarial premia el Grupo Sabater Nuri por su Trayectoria Empresarial Comunicae

viernes, 22 de noviembre de 2019, 14:10 h (CET) La señora Roser Nuri Custo, segunda generación familiar del Grupo, recogió el galardón en el encuentro anual que Cerdanyola Empresarial ha organizado en el hotel Campus de la UAB La asociación Cerdanyola Empresarial ha otorgado uno de los principales reconocimientos de la ciudad al Grupo Sabater Nuri durante el acto anual que se ha celebrado el jueves 21 de noviembre en el Hotel Campus de la UAB. La empresa de distribución de energía, restauración y venta de alimentos, Grupo Sabater Nuri, ha sido distinguida con el premio de Reconocimiento a la Trayectoria Empresarial.

La Sra. Roser Nuri Custo recogió el galardón, y su hijo y gerente de la compañía, Josep Sabater, expresó "la satisfacción por recibir un reconocimiento a tantos años de trabajo, por los abuelos, los padres y por todo el equipo humano que se esfuerza por mejorar el nivel y la calidad en todos nuestros servicios ". La asociación Cerdanyola Empresarial ha valorado muy positivamente que el Grupo Sabater Nuri, que se fundó en 1939, ha sabido combinar y mantener su expansión en un entorno muy competitivo, sin sacrificar la calidad y el servicio que han caracterizado sus estaciones, donde el carburante no siempre es el protagonista; también lo son los supermercados, los servicios de restauración, los espacios de lavado, y pronto también, los puntos de recarga para dar servicio a los vehículos eléctricos.

Durante la cita anual de Cerdanyola Empresarial, fueron otorgados otros galardones para distinguir empresas que también trabajan por el desarrollo de Cerdanyola del Vallès. Aparte del galardón a la Trayectoria Empresarial, también se entregaron los galardones a HUB B30 para la Proyección de ciudad, ERCROS por su Internacionalización, a MILLOR BATTERY para la Investigación e Innovación, a L'ARANYA como Comercio y Servicios, a la Sra. Rosa Sugrañes Arimany como reconocimiento Directivo, a ABILITY PHARMA como Start Up y en ODDVAR como Restauración.

Durante la cita, también se entregó la Beca Impulso Rotary, que por octava edición se ha entregado a un proyecto de emprendimiento.

Cerdanyola Empresarial es la asociación de empresas de Cerdanyola del Vallés, que fue creada en 2008 y que tiene como objetivo ser un instrumento de utilidad y representación de las empresas que forman parte para potenciar el tejido empresarial del municipio. Desde el año 2012, celebra anualmente la Noche de Cerdanyola Empresarial, que reúne empresarios y directivos de la ciudad.

Sobre el Grupo Sabater Nuri:

El Grupo Sabater Nuri se fundó en Cerdanyola del Vallès en 1939 y comenzó su actividad con la distribución de carbón y leña a domicilio. Durante la década de los 60 y con la llegada de la industrialización, el grupo expandió su actividad y se inició en la distribución de gasóleo a domicilio, ofreciendo sus servicios por toda la comarca del Vallés.

Actualmente, el Grupo Sabater Nuri distribuye gasóleo por toda la provincia de Barcelona y es un grupo de referencia dentro del sector de las estaciones de servicio.

