The Reborn Store ofrece sus bebés hiperrealistas en su catálogo de Navidades Comunicae

viernes, 22 de noviembre de 2019, 14:18 h (CET) Muñecas artesanas que desarrollan la personalidad del niño. Los bebés Reborn se encuentran entre los productos más populares entre los niños y niñas de 3 a 8 años Los bebés Reborn se encuentran entre los productos más populares entre los niños y niñas de 3 a 8 años. Los Reborn son muñecas y muñecos hiperrealistas, de una calidad extraordinariamente, y que se elaboran de forma artesanal en un municipio del norte de Alicante famoso por ser la cuna de las muñecas y los juguetes: Onil. El único municipio de la provincia con sello de autenticidad y la tradición en sus productos jugueteros.

Onil es considerada una de las cunas del juguete, especialmente de las muñecas, gracias al uso de materiales de primera calidad 100% artesanales.

De este modo, la tienda The Reborn Store, contribuye al desarrollo de un sector capital en la provincia de Alicante a través de la inclusión en su catálogo de las muñecas Reborn, las conocidas como “muñecas que parecen de verdad”, junto a una variada muestra de complementos de fabricación mimosa y acabados cuidados al más mínimo detalle. Una apuesta por la modernidad y la renovación que tiene su razón de ser en el trabajo tradicional, los precios competitivos, y la apertura a un mercado eminentemente online.

En la actualidad, y tras un buen número de estudios, han quedado sobradamente demostrados los profundos beneficios que “jugar con muñecas” tiene sobre la infancia, entre los que destacan el desarrollo cognitivo o de las habilidades motoras y sociales. Los niños y niñas que se aproximan más a estos juguetes consiguen progresar con más acierto en sus primeros acercamientos a la comprensión de su entorno, al estímulo de la imaginación, la creatividad o del lenguaje. Pilares absolutamente básicos en la comprensión y del conocimiento de su realidad.

Por otra parte, la tienda, que ya ofrece su catálogo por Internet, ha apostado por una variedad amplia de muñecos y muñecas para que la selección del juguete se haga en relación a la personalidad del niño o niña. Porque ellos quieren ser príncipes, princesas, médicos o bailarinas; pero en el fondo reflejan personalidades soñadoras, ayudadoras, perceptivas o sensitivas.

Es por esto que las muñecas “Gabi Moon” de The Reborn Store no hablan ni emiten ningún sonido, dejando que sean los niños quienes manifiesten su imaginación y personalidad a través del juguete.

Por todo esto, The Reborn Store ha incluido en su campaña de Navidad las muñecas “Gabi Moon”. Un referente en la elaboración de estos juguetes infantiles que, durante más de 15 años de trayectoria profesional en el sector juguetero, han demostrado ser los únicos regalos que parecen combinar a la perfección juego y aprendizaje, ofreciendo un producto duradero, provechoso y perfecto para las fiestas navideñas.

