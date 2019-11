Alquilerdeandamios.es reitera que es necesario comprobar la homologación de productos en trabajos de altura Comunicae

viernes, 22 de noviembre de 2019, 11:51 h (CET) En las labores que se desempeñan en altura es fundamental garantizar las condiciones más esenciales de seguridad, en virtud de la normativa vigente respecto a este asunto, que cumplen empresas de referencia del sector como Alquilerdeandamios.es El alquiler de andamios está creciendo a un ritmo realmente notable para que empresas o particulares puedan acceder a puntos en altura sin riesgos y con la mayor facilidad posible.

Los andamios y demás dispositivos para trabajos en altura, siempre homologados

Los expertos en esta materia sostienen la necesidad “imperiosa” de comprobar que la documentación referente a cada producto destinados a los trabajos en altura se corresponda a la normativa europea.

De esta forma, quienes se hagan con ellos podrán verificar que todo lo referente a la actividad sobre los andamios se encuentra en orden según la ordenanza vigente al respecto.

Los fabricantes de estos equipos deben garantizar que sus andamios cumplen con características tan necesarias como un montaje rápido y sencillo, en busca de acabar con los tediosos procesos que se requerían en los dispositivos que se podían ver en otros tiempos.

¿Alquiler o compra?

Las empresas dedicadas a abastecer de estructuras de este tipo han notado un importante impulso de la modalidad de alquiler en detrimento de la compra, ya que aquella opción supone una mayor flexibilidad en función de las distintas labores que pueden requerir el empleo de andamios.

Especialmente son los particulares los que más apuestan por alquilar un andamio, puesto que lo necesitarán solamente de forma puntual.

También las empresas de construcción deciden alquilar para ganar espacios en sus almacenes y, de la misma forma, conseguir un ahorro económico al usar solo las estructuras que más se adaptan a las necesidades de cada trabajo que van a desempeñar.

Otro de los alicientes para alquilar es que las firmas dedicadas a este sector cuentan con profesionales que asesoran al cliente acerca de la mejor opción teniendo en cuenta las exigencias de su tarea, como la magnitud de la superficie a trabajar, el terreno en el que se va a situar o las necesidades específicas.

Como no es lo mismo un andamio de fachada que uno de interior u otro de características diferentes, el alquiler puede ser la solución idónea para que esté garantizado el uso de herramientas adaptadas al entorno y no al contrario.

Alquilerdeandamios.es es una empresa de referencia en el sector, con varias décadas de experiencia brindando soluciones en forma de andamios y plataformas a precios competitivos y garantías de seguridad primordiales en los trabajos en altura.

