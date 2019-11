El restaurante sueco, Cabaña Marconi, inaugura su programa de jazz amenizando las comidas de los viernes Comunicae

viernes, 22 de noviembre de 2019, 09:54 h (CET) El local estrena Jazz en vivo al medio día cada segundo viernes de mes acompañado por delicatessen de la cocina sueca El jazz no es solo para los amantes de la noche. Este restaurante se postula como una cita imprescindible para sibaritas, bonvivants y amantes de la música y la buena mesa.

Los Minor Flat, un experimentado grupo de músicos serán los encargados de amenizar los comensales del célebre restaurante sueco a las puertas de Madrid.

Jazz, blues, bossa nova y latin Jazz serán las vibrantes sonoridades que darán inicio al fin de semana de Cabaña Marconi (camino del cura 233, el encinar de los reyes Madrid).

En la terraza de invierno del restaurante inspirado por los chalets del Mar Báltico, los amantes de la música en vivo podrán saborear el inicio del fin de semana con el original e inesperado maridaje entre clarinete, flauta traversa y saxofón y las especialidades de la cocina sueca de Marcos Olazabal Janson, creador de este remanso de paz cuya propuesta culinaria evoca las delicatessen del famoso mercado gastronómico de Estocolmo Östermalms saluhall.

Sobre Cabaña Marconi

Arenques marinados, kaviar de Kalix, salmón en salsa de eneldo, albóndigas suecas son platos de una cocina con pasaporte internacional y vocación viajera que encuentran en Cabaña Marconi un excelente equilibrio con la cocina mediterránea.

Si durante el día el restaurante ofrece luz natural todo el año gracias a una terraza acristalada de puro diseño nórdico, es por la noche cuando Cabaña Marconi brinda la posibilidad de cenar bajo las estrellas, arropado por el calor de una chimenea de cristal que domina el comedor. Para los amantes de la lectura, Cabaña Marconi ofrece una biblioteca con libros de viaje y aventura, la pasión más íntima de Marcos Olazabal Janson, chef y creador de este lugar que no se parece a ningún otro.

Dirección:

Calle Camino del Cura 233

28055 Encinar de los Reyes

Madrid

JAZZ EN VIVO CADA SEGUNDO VIERNES DEL MES.

www.cabanamarconi.com

https://www.dropbox.com/sh/wpro3uh5vzu8ua0/AADzb9nX3fWlIU_-TvtaGt7Ba?dl=0

Para más información: www.misszoe.es

