Revolut lanza una campaña de recaudación de fondos con Save the Children para reparar escuelas destruidas por el ciclón Idai Comunicae

viernes, 22 de noviembre de 2019, 09:58 h (CET) Revolut y Mastercard han unido fuerzas con Save The Children para lanzar una recaudación de fondos con el objetivo de reconstruir cuatro escuelas en Mozambique destruidas por el ciclón Idai Los más de 8 millones de usuarios de Revolut ahora podrán, a través de la funcionalidad de Donaciones, donar el dinero de las vueltas en compras mediante un método de redondeo automático, o enviar una donación puntual. Además, Revolut no exige una cantidad mínima al usuario, no aplica comisión por donación y el usuario puede desactivar activar o desactivar la opción en cualquier momento desde la app.

Durante la campaña, Revolut y Mastercard ofrecerán un euro adicional por cada euro donado por los usuarios , hasta un total de 80.000 euros. El objetivo es recaudar 160 mil euros por esta causa.

Cuando el ciclón Idai azotó Mozambique en marzo de este año, las escuelas sufrieron graves daños y las clases permanecieron bloqueadas. Ahora, la reconstrucción y el abastecimiento de recursos de cuatro de ellas asegurarán que más de 2.000 niños y niñas puedan continuar su educación en un ambiente seguro. Los fondos cubrirán infraestructura escolar, saneamiento, materiales de enseñanza y aprendizaje, apoyo psicosocial y planes de respuesta ante posibles amenazas naturales futuras.

Marsel Nikaj, Jefe de Producto de Donaciones de Revolut, dijo:

“"Lanzamos nuestra funcionalidad de Donaciones en julio pasado para hacer de la donación a organizaciones benéficas algo simple, flexible y transparente. Esperamos que nuestra asociación con Save the Children y Mastercard pueda ayudar a los niños afectados por el ciclón Idai a recibir el apoyo tan importante que merecen ”.

Edoardo Volta, Director de Fintech Partnerships de Mastercard, agregó: “Estamos encantados de colaborar con Revolut y Save the Children para apoyar una causa tan importante. La educación es el pasaporte hacia un futuro mejor y gracias a estos fondos esperamos poder ofrecer nuestra contribución a los niños afectados".

Samira Abu-Helil, Gerente Senior de Programa Save the Children dijo: “La educación es el mejor regalo que podemos ofrecer a los niños porque les brinda un futuro de posibilidades, esperanza y oportunidades y brindarles entorno seguro para llevarlo a cabo es crucial.

Información sobre Revolut

Revolut fue fundada en julio de 2015 por Nik Storonsky y Vlad Yatsenko, ex trader de Credit Suisse y Deutsche Bank, con el objetivo de convertirse en una alternativa digital a los bancos tradicionales. El éxito de Revolut estuvo determinado por la posibilidad de gastar y transferir dinero al extranjero al tipo de cambio interbancario. Desde entonces, la compañía ha atraído a más de 8 millones de clientes en Europa gracias a la configuración de gastos, el control presupuestario y el intercambio de criptomonedas.

Hasta la fecha, Revolut ha recaudado aproximadamente $ 340 millones en inversiones de capitalistas de riesgo establecidos como Index Ventures, Ribbit Capital, Balderton Capital y DST Global.

Información sobre Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), es una compañía tecnológica líder en la industria global de pagos,. Su red global de procesamiento de pagos conecta a consumidores, instituciones financieras, comerciantes, gobiernos y empresas en más de 210 países y territorios. Los productos y soluciones de Mastercard hacen que las actividades comerciales diarias, como ir de compras, viajar, administrar una empresa y administrar las finanzas, sean más fáciles, más seguras y más eficientes para todos.

Acerca de Save the Children

Save the Children está en primera línea de batalla junto a los niños en los lugares más difíciles para ser un niño. Hacen lo que sea necesario para asegurarnos de que sobrevivan, tengan protección cuando están en peligro y tengan también la oportunidad de aprender. Juntos, luchamos por los niños todos los días. Porque todos los niños deberían poder dejar su marca en su mundo y ayudar a construir un futuro mejor.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo convertirse en un trader de Forex Es muy importante ir probando todo lo que nos ofrece la plataforma de trading para familiarizarnos con ella El restaurante sueco, Cabaña Marconi, inaugura su programa de jazz amenizando las comidas de los viernes Oro y acciones con dividendo creciente para afrontar la próxima recesión Quizá más de un lector esté sorprendido de ver la renta variable en una estrategia inversora defensiva, pero si elegimos el tipo adecuado de acción podremos llevarnos gratas sorpresas Fundación Hay Salida pide medidas ante el aumento imparable de adictos a juego online y apuestas deportivas PERE VENTURA, elegida una de las 100 mejores bodegas del mundo