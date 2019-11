Tsunami pide al Barça y al Real Madrid permitir en el 'Clásico' el lema: 'Spain, sit and talk' Tsunami Democràtic ha asegurado que el Estado ignora informes de organizaciones por los derechos humanos como Amnistía Internacional y el Grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 22 de noviembre de 2019, 11:11 h (CET) Tsunami Democràtic ha pedido implicación al FC Barcelona y el Real Madrid para que, durante el partido de la Liga masculina de fútbol que jugarán el 18 de diciembre en el Camp Nou, "permitan hacer perfectamente visible, en las gradas y el campo, la frase: 'Spain, sit and talk' (España, siéntate y habla)", y ha pedido una respuesta a ambos clubes.



En un comunicado este jueves, la plataforma ha defendido: "Es una petición que respeta el libre desarrollo de un partido de fútbol que mucha gente espera y, al mismo tiempo, hace visible la situación de excepcionalidad que vivimos, reclamando diálogo".



"Esperamos una respuesta en los próximos días, antes de emitir otro comunicado", ha avisado, asegurando que dos clubes de esta magnitud no pueden ignorar las problemáticas sociales, por lo que espera su implicación para promover la resolución del conflicto político.



"El Estado persigue a una parte mayoritaria de la población catalana y niega por todos los medios la defensa de un proyecto político: la autodeterminación", y ha calificado de persecución la existencia de líderes independentistas y activistas encarcelados, así como falta de separación de poderes, en su opinión.



Tsunami Democràtic ha asegurado que el Estado ignora informes de organizaciones por los derechos humanos como Amnistía Internacional y el Grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU: "Y por si fuera poco, persigue campañas como Tsunami, enmarcadas siempre en la noviolencia, acusándolas de terrorismo", por lo que pide que le partido refleje esta situación.



La plataforma, que tras la sentencia del 1-O ha organizado protestas como el bloqueo del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y el corte de tres días de la AP-7, ya anunció el 25 de octubre que preveía una movilización coincidiendo con celebración del Barça-Madrid el 18 de diciembre, y apuntó en un comunicado: "Jugamos en casa". Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.