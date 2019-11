PERE VENTURA, elegida una de las 100 mejores bodegas del mundo Comunicae

viernes, 22 de noviembre de 2019, 08:06 h (CET) El Grupo PERE VENTURA, constituido el 1992, consolida su reconocimiento internacional. La prestigiosa cabecera Wine & Spirits distingue PERE VENTURA como una de las mejores bodegas del mundo En el marco del momento convulso que vive el sector del Cava, PERE VENTURA mantiene su crecimiento internacional y se desmarca con el reciente reconocimiento como una de las 100 mejores bodegas del mundo por la prestigiosa cabecera Wine & Spirits; distinción que lo posiciona directamente entre los grandes elaboradores del mundo, al lado de nombres como Bollinger, Roederer y Krug.

Un 2019 marcado por los reconocimientos

PERE VENTURA ha sido seleccionada “Top 100 Winery” 2019 por la prestigiosa cabecera estadunidense Wine & Spirits. El panel de cata y críticos de Wine & Spirits anualmente catan a ciegas más de 11.000 vinos de todo el mundo, dando a conocer una selección de aquellos que consideran más distintivos. Ser incluido en el ‘Top 100 Wineries’ implica tener vinos con las mejores puntuaciones y que la marca muestra una calidad diferenciadora, constante (la misma en distintas añadas) y común a todas las referencias.

Para el GRUPO PERE VENTURA este es un reconocimiento a la buena labor y a la constancia, emprendidas a partir del esfuerzo, el respeto y el compromiso con el territorio, la tradición y las personas. Una realidad reforzada también por otros más de cincuenta premios y distinciones que el Grupo ha obtenido este 2019 y que avalan la calidad premium de sus vinos. Así, las puntuaciones por encima de los 90 puntos, como las tres menciones de Platino con 97 puntos obtenidos por la prestigiosa DECANTER. En palabras de Pere Ventura, “Esta distinción pone de manifiesto que el cava bien hecho –con un trabajo que implica el respeto a la viña y su entorno, al territorio y a la gente- tiene un potencial infinito. Tenemos un territorio único y las mejores condiciones para elaborar cavas de renombre internacional”.

PERE VENTURA es la única marca de espumoso nacional en esta selección de 100 bodegas, en la cual destacan otras de renombre internacional como Champagne Bollinger, Louis Roederer, Krug, Vega Sicilia, López de Heredia, Penfolds y E. Guigal, por citar sólo algunos.

Desde su fundación el 1992 en Sant Sadurní d’Anoia, el Grupo PERE VENTURA se ha mantenido fiel a su estrategia de negocio con una decidida apuesta por el mercado exterior y el posicionamiento en el segmento premium. Actualmente el Grupo tiene 203 hectáreas y está constituido por tres bodegas: PERE VENTURA (D.O. Cava), CAN BAS DOMINI VINÍCOLA (D.O. Penedès) y MERUM PRIORATI (D.O.Q. Priorat). Aunque Pere Ventura apunta a la voluntad futura de crecer a otras denominaciones.

Heredero de una familia vinculada al mundo del cava, Pere Ventura decide comenzar desde cero su propia bodega en el 92 con una visión internacional, bajo el compromiso de valorizar la tradición vinícola y con la misión de elaborar cava de calidad excelente que protagonice grandes momentos de celebración. La apuesta vinculante por la calidad, enfocando la marca al segmento premium y súper premium, y la estrategia comercial en los principales mercados, han sido claves. Como también la constante mejora en los procesos e instalaciones. Actualmente PERE VENTURA FAMILY WINE ESTATES exporta el 91% de sus cavas y vinos elaborados en el Penedés y el Priorato a cincuenta y cuatro países de los cinco continentes. Y prevé cerrar el ejercicio 2019 con una facturación de 20,4 millones de euros, un 9,6% más. PERE VENTURA es la quinta empresa del sector con este volumen de facturación y la única empresa elaboradora de cava con este volumen de negocio que ostente el 100% del accionariado.

En palabras de su propietario, quién aplaude la refundación de la D.O. Cava impulsada desde el Consejo Regulador, “Hemos hecho nuestro el cometido de situar el segmento del Cava en la cima de la pirámide de la calidad y la sofisticación. Desde el 1992 trabajamos diariamente para que nuestro cava vaya más allá de las expectativas de nuestro consumidor y forme parte de los momentos especiales de la vida de las personas en todo el mundo”.

En su apuesta por una viticultura sostenible y por elaborar vinos que identifiquen un territorio, PERE VENTURA ha tomado como premisa indispensable el reconocimiento de producción ecológica. El valor de la finca Can Bas y la apuesta por la calidad también se ve reflejada en el conjunto de viñedos que conforman el Paraje Calificado Can Bas, categoría superior otorgada al Cava de Paraje Calificado PERE VENTURA GRAN VINTAGE, el sello de máxima calidad a un cava a partir de la singularidad de su origen. El Grupo prevé invertir 4 millones en dos años para ampliar y equipar con tecnología punta la bodega de Sant Sadurní d’Anoia.

El premio Wine & Spirits Top 100 Winery fue reconocido en San Francisco el pasado 11 de Octubre en una gala oficial que reunió a la élite del mundo del vino, a todas las bodegas reconocidas y a prensa de renombre internacional.

