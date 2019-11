La provincia china de Zhejiang se estrena con éxito en IBTM Barcelona con Zhejiang Travel Service

Desde Zhejiang Service & Trade se muestran muy satisfechos tras su primera participación en IBTM in Barcelona, una oportunidad de promocionar esta provincia del este de China El departamento de comercio de la provincia de Zhejiang (China) y el Zhejiang Zhongzhe Internation Exhibition & Commerce Co. Ltd han hecho posible la primera participación de un grupo de agencias de viaje y de incentivos locales de Zhejiang en IBTM Barcelona, que ha tenido lugar del 19 al 21 de noviembre en la capital catalana. Los visitantes de esta feria referente mundial del sector de incentivos, eventos y reuniones han podido conocer las posibilidades que ofrece Zhejiang, una provincia situada en la costa oriental del país gracias a la participación de más de diez agencias de viajes, meetings e incentivos de Zhejiang Trade & Services. Entre ellos han asistido con expositor proveedores de destinaciones locales específicas, hoteles, espacios para conferencias y DMCs. De entre todos los expositores del país en la feria, Zhejiang ha sido el único con una posición central como provincia rural de China y ha destacado especialmente su servicio “Zhejiang Service, Serve the World” con un video y otros soportes para introducir la economía de la región, así como su estilo de vida y oportunidades para el turismo. A lo largo de este año, la empresa también ha tenido un papel relevante en la 31ª edición de Global Edition of Meetings, Incentives, Conferences and Events.

Las opiniones de las diferentes agencias y compañías de Zhejiang respecto a su primera participación en IBTM son muy positivas. Xu Weiwei, vice GM del Zhejiang CYTS International Travel Co. Ltd, ha destacado la profesionalidad de los profesionales y empresas de IBTM, que les ha permitido tener reuniones one to one con resultados muy beneficiosos.

Por su parte, Zhejiang Zhongzhe International Exhibition & Commerce Co. Ltd, especializada en grandes eventos y meetings tanto en China como en el extranjero también se ha mostrado muy satisfecho con los contactos y colaboraciones obtenidas gracias a esta feria. Otra de las compañías, Hangzhou Crechan Exhibitionis que está especializada en decoración de ferias y ha venido a IBTM por primera vez también espera volver a China con acuerdos y colaboraciones surgidas en Barcelona. Por último, Yeation ha presentado su App para proporcionar servicios de DMC de forma directa, una ocasión única para promocionar su marca en Europa.

También es la primera vez que Zheijiang se ha dado a conocer en IBTM con un grupo de empresas organizadas, entre las cuales ofrecen servicios de IT, DMC, hardware, actividades culturales y creativas y e-commerce.

Sobre IBTM World

IBTM World es una feria internacional especializada en viajes de negocios, DMC (destination management companies) y servicios de viajes a escala global. El evento es un punto de encuentro único para proveedores y empresas, con productos específicos y personalizados que han hecho de esta feria un evento de referencia en el sector.

