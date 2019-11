Mediapost apuesta por la tecnología de Ofertia adquiriendo el 100% de la compañía Comunicae

jueves, 21 de noviembre de 2019, 15:31 h (CET) Gracias a esta unión se configura el primer jugador realmente omnicanal, aunando la potencia y alcance del marketing offline con la audiencia, la tecnología y la medición de las herramientas digitales Mediapost, la compañía líder en marketing relacional, ha apostado por la audiencia y tecnología desarrolladas por el equipo de Ofertia, la plataforma web y móvil de información de compras locales, con la adquisición del 100% de la compañía.

En los últimos años, Ofertia se ha convertido en el líder del marketing drive-to-store, conectando a millones de compradores de España, México, Colombia y Suecia con sus tiendas físicas locales, ofreciendo toda la información de productos y ofertas y midiendo todo el customer journey, desde la preparación de la compra hasta la conversión a visita en la tienda física.

Para Mediapost -que actualmente cuenta con cinco unidades de negocio (Quantic, Galanta, Vócex, Geobuzón y Directia)- esta adquisición supondrá un refuerzo clave de su oferta actual de buzoneo inteligente, desarrollada desde su unidad de negocio Geobuzón. Así, a través de las capacidades técnicas y la audiencia de Ofertia, Mediapost podrá desarrollar nuevos productos para la medición de la efectividad de las campañas de marketing local, así como implementar una estrategia comercial conjunta para poder brindar las soluciones más personalizadas y avanzadas del mercado.

Una operación que beneficiará a ambas partes, y en la que Ofertia ha estado asesorada por Crea Inversión.

En palabras de Ignacio Pi, responsable global de Mediapost, “desde el nacimiento de Ofertia hemos mantenido una magnífica relación profesional con el equipo; ver a esta compañía crecer y crear negocio durante los últimos años nos da la seguridad de que su encaje en la cultura y forma de hacer de Mediapost va a ser muy buena. Compartimos valores y compartimos mercado y clientes, así que siendo una única compañía vamos a poder ofrecer aún más opciones de personalización, medición y servicio para todos nuestros clientes y mercados”.

Desde Bonial, que pertenece a Axel Springer SE, y constituye la matriz internacional de la que forma parte Ofertia, su CEO Max Biller afirma que “hemos decidido vender la compañía fruto de nuestra estrategia de concentración de cara a futuro en nuestros mercados clave, Alemania y Francia. Estamos muy orgullosos de haber acompañado a Ofertia en su crecimiento y expansión internacional durante los últimos años y vemos en Mediapost el partner perfecto para seguir creciendo y, lo que es aún más importante, para crear un jugador único en el mercado que conjugue las capacidades del marketing relacional y las del entorno digital. Queremos agradecer el excelente trabajo del equipo liderado por Thomas Roggendorf y Jaume Betrian y por su magnifica colaboración durante estos años. Les deseamos lo mejor para la futura colaboración y desarrollo junto a Mediapost”.

En la actualidad, Ofertia cuenta, a nivel global, con más de 7 millones de sesiones al mes entre su web y la app y más de 15 millones de catálogos leídos mensualmente, lo que permite un alcance y medición incomparables. Por su lado, Geobuzón —la unidad de negocio de Mediapost especializada en buzoneo inteligente— distribuye más de 100 millones de folletos y catálogos físicos al mes e impacta, todas las semanas, en todos los municipios españoles con al menos 10.000 hogares. La combinación de estas dos palancas permitirá a todos los distribuidores maximizar la eficacia de las estrategias de comunicación local para conseguir generar más tráfico a las tiendas.

Mediapost alcanza, así, una nueva dimensión en los mercados del buzoneo y del marketing relacional, que no sólo lidera en términos de volumen y calidad sino, sobre todo, en lo referente a retorno e innovación tecnológica. No en vano, se trata de una empresa que apuesta claramente por la incorporación de herramientas inteligentes para la mejora del rendimiento y éxito de las campañas de sus clientes. Además, de cara a futuro, la operación también facilitará que Mediapost International pueda ofrecer los servicios de Ofertia en otros mercados.

Para los fundadores de Ofertia, Thomas Roggendorf y Jaume Betrian, “Mediapost es el partner más adecuado para acelerar el crecimiento de la empresa que creamos hace 7 años. Nuestro equipo va a seguir teniendo un papel clave en nuestro éxito, que ahora se va a ver ampliado con todos los proyectos y nuevos productos que vamos a desarrollar”. “Esta nueva etapa nos sitúa como el único jugador realmente omnicanal del mercado”, añaden.

