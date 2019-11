Apple empieza el Black Friday en K-tuin este fin de semana Comunicae

jueves, 21 de noviembre de 2019, 14:58 h (CET) Para K-tuin, la mayor red de tiendas Apple de España, ser el primero tiene ventajas. Por ello adelantan a este fin de semana las mejores ofertas del Black Friday en productos Apple. Incluso novedades como el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el nuevo MacBook Pro de 16", que apenas tiene una semana de vida, tienen descuento. Además ofrecerán financiación sin intereses ni comisiones (TIN 0% TAE 0%) en todas las compras a partir de 240€ "Eso sí, has de darte prisa pues no todas las ofertas llegarán al famoso Viernes Negro. Lo que si te podemos confirmar es que desde esta noche y hasta el día 26 las ofertas disponibles serán las siguientes", afirman:

Ofertas destacadas:

iPhone 11 y 11 Pro:

8% de descuento: 4% de descuento directo + 4% de Dinero K-tuin, en todos los modelos. Puedes llevarte todo un iPhone 11 desde 776€ y 41€ de Dinero K-tuin, para conseguir descuentos en futuras compras.

iPhone Xs desde 809€:

64 GB: 27% de descuento: 22% directo + 5% en Dinero K-tuin. 256 GB: 24% de descuento: 19% directo + 5% en Dinero K-tuin.

iPad 9,7 pulgadas desde 299€:

24% de descuento: 14% de descuento directo + 10% de Dinero K-tuin.

Apple Watch Series 3 desde 199€:

18% de descuento: 13% de descuento directo + 5% de Dinero K-tuin.

MacBook Air desde 849€:

32% de descuento: 22% de descuento directo + 10% de Dinero K-tuin.

Hasta un 21% de descuento en AirPods:

AirPods desde 159€ y AirPods con carga inalámbrica 179€.

Resto de ofertas:

iPhone XR / iPhone 8 / iPhone 7:

10% de descuento: 5% de descuento directo + 5% de Dinero K-tuin, en todos los modelos.

En el nuevo iPad de 10,2 pulgadas, iPad Air y iPad Pro:

16% de descuento: 8% de descuento directo + 8% de Dinero K-tuin, en todos los modelos.

En todos los Mac incluidas algunas configuraciones especiales:

20% de descuento: 10% de descuento directo + 10% de Dinero K-tuin.

Apple Watch Series 5

10% de descuento: 5% directo + 5% en Dinero K-tuin.

Y además una selección de accesorios para equipar los dispositivos Apple con hasta el 40% de dto. directo, con marcas como Beats, Bose, Belkin, Logitech, etc.

En algunos productos las unidades son limitadas así que si se ha estado esperando este momento para comprar un producto Apple, aconsejan no esperar al último momento. Las ofertas estarán disponibles desde esta noche en www.k-tuin.com y a partir del viernes 22 y en sus 15 tiendas en España.

Sobre k-tuin

Fundada en 1994, K-tuin es la primera empresa española calificada como Premium Reseller por la marca Apple. Sus 24 años de colaboración con la enseña americana, convierten a K-tuin en una de las empresas españolas pioneras en la venta de sus productos y posterior soporte técnico. Actualmente cuenta con la mayor red de tiendas Apple de España en las mejores calles comerciales de las principales ciudades españolas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.