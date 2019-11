Leyton promueve el talento de nuestros jóvenes investigadores Comunicae

jueves, 21 de noviembre de 2019, 15:03 h (CET) Leyton Iberia e INICE unen fuerzas para ayudar y financiar la participación de jóvenes investigadores en la Expociencia Europea de 2020. Jóvenes de entre 14 y 25 años podrán acudir a Rumanía del 25 de julio al 30 de julio de 2020 a promover y difundir la cultura científica Leyton Iberia, consultora especializada en asesorar a empresas y startups dedicadas al I+D+i, y el Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas – INICE, han firmado en Madrid un convenio parala promoción de la investigación y la innovación entre los jóvenes en España.

Con esta unión de fuerzas, ambas instituciones buscan facilitar la participación de jóvenes en actividades que fomenten su interés por la ciencia, la investigación y la innovación, y lograr que participen en eventos y encuentros internacionales para ofrecerles nuevas oportunidades y experiencias que les permitan desarrollar todo su talento.

Leyton Iberia ha querido apostar por las actividades y objetivos que comparte con INICE, y para ello financiará la asistencia de varios jóvenes de entre 14 y 25 años en la Expociencia Europea, que se celebrará en Rumanía a finales de julio de 2020: https://ese.milset.org/2020/

La selección de estos futuros talentos de la investigación y la ciencia, se realizará precisamente en el trigésimo quinto Encuentro de Jóvenes Investigadores que organiza INICE, y que se celebrará del 5 al 8 de diciembre en Salamanca. Los jóvenes que optarán a participar en la Expociencia europea, han presentado un proyecto de investigación en dicho encuentro, cuyas inscripciones finalizaron el pasado día 5 de noviembre: http://inice.es/encuentro-de-jovenes-investigadores/

Uno de los objetivos principales de Leyton Iberia es el fomentar el talento y promover una mayor y mejor cultura del I+D+i en España. Su CEO David Parra, ha valorado esta iniciativa de ayuda a los más jóvenes“está en el ADN de Leyton incentivar la innovación y la investigación, así como apoyar a proyectos jóvenes con potencial. La investigación en España es punta de lanza de nuestro tejido industrial y es nuestro deber darle visibilidad. Apoyar a los jóvenes investigadores de INICE para asistir a las EXPOCIENCIAS EUROPEAS nos permite no solo apoyar los mejores proyectos, sino incrementar la presencia española en el mapa de la investigación.”

Por otra parte, Mara Ruiz Lozano, presidenta de INICE, ha agradecido a Leyton su implicación para patrocinar y dar oportunidades a varios jóvenes ya que “INICE lleva muchos años participando en expociencias internacionales con jóvenes de toda España, proporcionándoles una oportunidad para demostrar su talento en ámbitos donde coinciden con cientos de iguales de todo el mundo. Por eso, es una gran noticia que una compañía como Leyton se comprometa a apoyar la participación de jóvenes en esta clase de eventos internacionales. Gracias a este respaldo serán más los jóvenes que puedan llevar sus investigaciones a un nuevo nivel y establecer contactos con investigadores de diversos países".

Un Encuentro para jóvenes investigadores para participar en la Expociencia Europea 2020 en Rumanía

El 35 º Encuentro de Jóvenes Investigadores es una actividad organizada por INICE y dirigida a aquellos jóvenes que han decidido que la investigación forme parte de su vida. Una actividad abierta a todos los jóvenes, independientemente del área de investigación a la que se dediquen, o del nivel educativo.

Durante varios días, los jóvenes que participan en el Encuentro comparten su experiencia como investigadores, sus dificultades, sus iniciativas, lo que no sólo les lleva a encontrar jóvenes que como ellos sienten pasión por lo que investigan, sino que incluso pueden encontrar soluciones a sus dificultades cambiando el punto de vista.

Por último, publican un resumen de su trabajo, de la investigación que han realizado y que presentan en forma de ponencia.

La Expociencia Europea es una iniciativa del Movimiento Internacional de Actividades de Recreación en Ciencia y Tecnología (MILSET por sus siglas en francés), una organización juvenil no gubernamental, sin ánimo de lucro y políticamente independiente, cuyo objetivo es desarrollar la cultura científica entre los jóvenes en todo el mundo, y de la que INICE es una de las entidades fundadoras.

Talento, cooperación y excelencia: valores para apostar por el futuro

Los jóvenes investigadores son la esperanza para un futuro sostenible y sostenido. Apostar por ellos desde la iniciativa privada y crear plataformas que les posibiliten la materialización de las ideas base en proyectos reales que, desde la etapa previa a la Universidad y en su primeros años universitarios, son elementos clave para evolucionar a nuevos marcos colaborativos de desarrollo e innovación abierta.



Leyton es una consultora de asesoramiento global, con más de 9.000 clientes y con 27 oficinas en los 9 países donde actúa, que mejora el rendimiento financiero de las empresas dedicadas al I+D+i y el medioambiente. Sus servicios están enfocados a la financiación de la innovación, la fiscalidad y el ahorro de costes. Los retos Leyton Iberia buscan captar talento e incentivar la innovación en España en un mundo lleno de oportunidades de crecimiento.

