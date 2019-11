La industria catalana se alía con las startups industriales para reforzar la economía productiva Comunicae

jueves, 21 de noviembre de 2019, 14:27 h (CET) Con este acuerdo, IQS Tech Factory quiere impulsar el sector junto a seis ayuntamientos del Vallés Occidental, una economía que aporta el 30% del PIB catalán. IQS Tech Factory organiza el primer encuentro entre más de 30 empresas vallesanas y las startups participantes en el programa de aceleración IQS Next Tech con el objetivo de crear sinergias e impulsar la economía de resiliencia La industria catalana ha ratificado hoy su gran pacto con las startups del sector con el objetivo de impulsar una economía productiva. Startup + Indústria = Futur es el proyecto liderado por IQS Tech Factory, el centro de emprendimiento de IQS y la primera aceleradora de startups industriales de España, y Nodus Barberà, el equipamiento del área de promoción económica de la Ayuntamiento vallesano, que han unido fuerzas para buscar colaboraciones comerciales y estratégicas entre startups y empresas industriales del Vallés, una economía que aporta el 30% del PIB total de Cataluña.

El Centro de Negocios Nodus de Barberá del Vallés, dentro del proyecto Open Industry 4.0, ha agrupado en la jornada de hoy a un centenar de profesionales del sector, representantes de las startups del programa de aceleración IQS Next Tech, el único en toda España que ayuda a llevar los prototipos funcionales de las startups en fábrica, y que está apoyado por ACCIÓ, y más de una treintena de pequeñas y medianas empresas del sector de la fabricación de componentes y de la manufactura, que han mantenido reuniones a lo largo de la mañana para encontrar sinergias de colaboración y conseguir un win-win de cada acuerdo que se cierre a partir de ahí.

Con el fin de continuar dando valor a Cataluña como una de las regiones europeas con más tradición industrial, IQS Tech Factory y los ayuntamientos de seis poblaciones vallesanas (Barberá, Castellbisbal, Montcada i Reixac, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze y Terrassa) se han aliado para reforzar la economía productiva a través de las startups de IQS Next Tech. La alianza permitirá que la comarca siga creciendo como un sector líder y competitivo en términos de exportación, así como un generador de empleo estable los efectos de la que revertirían positivamente en la economía y en la sociedad.

"Acuerdos como el de hoy no sólo refuerzan el Vallés, sino toda la industria catalana. De este modo, se podrá desarrollar una economía más resiliente y con un mayor valor añadido", ha asegurado el director de IQS Tech Factory, Oriol Pascual. "Es la primera vez que se organiza una jornada como esta a nivel estatal. Queremos que sea el primer paso para acercar las startups a las empresas industriales y así contribuir a la promoción económica, laboral y social del sector en todo el territorio", ha destacado.

Por su parte, el gerente de Innovación de ACCIÓN, Joan Sansaloni, ha remarcado que el Vallés es un ecosistema de innovación que fortalece la economía del territorio". Y ha añadido que "las empresas sólo pueden crecer y ser competitivas si implementan la innovación en su

forma de trabajar. Tenemos que ir hacia un sistema más holístico, abierto e inclusivo para poder continuar siendo competitivos".

La colaboración entre IQS Tech Factory y los consistorios vallesanos permitirá también detectar las necesidades de la industria a medio y largo plazo y fomentar su transformación en factores como la capitalización de empresas, el empleo de calidad, la proyección internacional, la renovación de estructuras, la eficiencia energética o la economía circular.

"Nos encontramos ante un acuerdo pionero. Por primera vez, la administración pública fortalece las conexiones entre compañías y startups con un enfoque de innovación abierta para desarrollar la próxima generación de empresas industriales", ha afirmado el alcalde de Barberá del Vallés, Xavier Garcés.

IQS Next Tech, referencia en la promoción del sector industrial

IQS Next Tech, el primer programa de aceleración industrial de España, celebra este año su tercera edición siendo ya todo un referente en la promoción del sector en el país, conducido por IQS Tech Factory y con el apoyo de ACCIÓ. Diez startups forman parte cada año de este proyecto. Durante 6 meses, las startups cuentan con el apoyo y dedicación de mentores de primer nivel y profesionales del sector, que les ayudan a llevar su prototipo crear la primera serie de producción industrial.

El 23 de enero, en el marco del IQS Tech Fest, el único festival de startups industriales de Europa, tendrá lugar el Demo Day, la gran final donde se elegirá la Startup Más Prometedora del 2019. El premio llevará a la compañía ganadora, elegida por un jurado de expertos del sector, a viajar a Shenzhen en China y participar en un programa de inmersión de la mano de Brinc Accelerator. La ciudad está considerada actualmente como la fábrica del mundo y el epicentro de la manufactura.

Las startups participantes en el IQS Next Tech de la edición del 2019 son:

ABLE Human Motion: creadora del primer exoesqueleto ligero, asequible y fácil de usar, que restaura la capacidad de caminar de personas con lesión medular de forma natural e intuitiva.

Biel Glasses: desarrolladores de Biel Smartgaze, unas revolucionarias gafas inteligentes que mejoran la percepción visual, la movilidad y la autonomía personal de las personas con poca visión.

ENGIDI: diseñadores de un wearable que se sitúa dentro del casco y monitoriza la seguridad de los trabajadores del sector industrial para hacer los entornos de trabajo más seguros y eficientes.

Groot Urban Farming: desarrolladores de una tecnología en forma de jardín urbano vertical para cultivar productos locales y sostenibles sin utilizar pesticidas.

Kibus Petcare: creadores del primer robot de cocina para mascotas, capaz de cocinar alimento 100% natural, saludable y de forma automática.

MiWEndo Solutions: creadores de un accesorio diseñado para ser colocado en la punta de un colonoscopio estándar para automatizar la detección de pólipos malignos.

Proppos: desarrollan soluciones de pago rápido basadas en reconocimiento de imagen e inteligencia artificial para la industria del retail y de la hostelería.

Sens Solutions: creadores de un sistema inteligente para la detección y eliminación de patógenos en el agua con la máxima eficiencia energética.

Sonicat Systems: creadores de un sistema para evitar la cristalización de la miel y mantener sus propiedades mediante ultrason de alta potencia.

Steering Machines: desarrolladores de la primera plataforma robótica con ruedas convencionales capaz de moverse en todas las direcciones para facilitar la movilidad de productos sobre cualquier superficie y con cualquier carga.

Las empresas participantes de la jornada son: 3DFactory Incubator, AP Photo Industries, Artilum Gonzalez, S.L., Attittud, AYSI, Carceller Ultrasonidos, S.L., CIM UPC, Draco Systems, Drukatt Componentes, Eceleni, S.L., Electro-Muntatges ONAUR, EMULTRON, S.L., Escaure Iberica, Estampaciones Metálicas Jom, S.L., Grimnir, S.L., Hewlett Packard, J Forkllif Elevación, S.L., Kivnon, Mecanizados Frame, S.L., Mecanizados Takma, S.L., Mecanitzats Garfol S.L., Mecanitzats TRAM, S.L., Media Microcomputer, Metalgama, Muelles y Resortes Mario Pujol, S.L., Norton BCN, S.L., Prat Solà Electrònica, S.L., Puertas Ferroflex, S.L.U., Talleres Aux. Estampaciones, S.L., Watchman Door.

Sobre IQS Tech Factory: el impulso del emprendimiento industrial

IQS Tech Factory, el centro de actividad emprendedora de IQS, nació en 2015 como la primera aceleradora industrial de España. Desde su creación trabaja con el objetivo de contribuir al desarrollo industrial impulsando la próxima generación de startups industriales transformando sus tecnologías disruptivas en oportunidades de negocio. Para ello, la aceleradora enfoca su actividad en tres líneas principales: la promoción del emprendimiento industrial a través del IQS Tech Fest, el festival de startups industriales de Europa que acoge anualmente a más de 1.200 asistentes en Barcelona; la aceleración de nuevas empresas de base científico a través del IQS Next Tech, el único programa de aceleración industrial de España que lleva anualmente a 10 empresas con tecnologías hardware del prototipo a una primera serie de producción. Finalmente, la última iniciativa de IQS Tech Factory ha sido la creación del IQS Innovators Hub con el objetivo de conectar a la gran empresa establecida con startups industriales. Actualmente, IQS Tech Factory ha acelerado más de 50 startups procedentes de dentro y fuera de la universidad, que desde 2016 han creado 194 puestos de trabajo y han movilizado más de 19 millones de euros.

