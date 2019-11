Entregan los XXII Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2019 que impulsa AMEDNA Comunicae

jueves, 21 de noviembre de 2019, 12:26 h (CET) Silvia Ezquerra, Ekaterina Bukareva, y Aida Loperena, ganadoras de los XXII Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2019 convocados por AMEDNA-NEEZE La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE), presidida por Cristina Sotro, ha entregado este miércoles los XXII Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2019.

Los galardones organizados por AMEDNA/NEEZE anualmente y que este año cumplen su vigésima segunda edición, ​cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, a través del Área de Cultura e Igualdad, así como de CaixaBank que también apoya estos premios.

Han sido la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, la primera teniente de alcalde de Pamplona, María Echávarri, y la invitada de honor, Lola San Juan, CEO & Co-founder CKL Comunicaciones Coop. quienes han entregado los prestigiosos galardones a ​Silvia Ezquerra, Ekaterina Bukareva, y Aida Loperena, como mejores Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2019​ convocados por AMEDNA-NEEZE.

Durante el acto se ha recordado la trayectoria de las tres profesionales premiadas, además de incidir en el objetivo de los galardones: visibilizar y destacar la trayectoria profesional que las mujeres empresarias y/o directivas desarrollan con su trabajo diario en el ámbito económico, laboral y social de Navarra.

Con el Premio Emprendedora Navarra del Año, novedad de esta edición de los Premios 2019 de AMEDNA se busca impulsar el emprendimiento femenino, mostrar ejemplos de mujeres emprendedoras y así contribuir a desarrollo empresarial femenino de nuestra comunidad.

Los galardones les han sido otorgados por los siguientes méritos: a Silvia Ezquerra, por su exitosa trayectoria empresarial en ​Talleres Ezquerra Seamers SL, con sede en San Adrián, siendo esta una de las empresas que forman EZQUERRA GROUP. ​a cargo del proyecto familiar, en un sector mayormente masculinizado así como por su visión estratégica del negocio e innovación.

Por su parte, a Ekaterina Bukareva, directora general de Sistemas Eléctricos Lowind se le ha reconocido por su ejemplo para otras mujeres en el trabajo de internalización, innovación tecnológica y de gestión empresarial.

Aida Loperena, recibe el premio Emprendedora Navarra 2019 con el que AMEDNA quiere reconocer y potenciar su esfuerzo, visibilizando a mujeres, que, como Aida, se deciden a crear sus propios negocios como Smart Confort S.L. de manera que otras mujeres puedan tener referentes y ejemplos de emprendimiento femenino, en sectores tan masculinizados como el tecnológico.

En el acto, llevado a cabo en el Salón Princesa del Hotel Tres Reyes de Pamplona, ​la presidenta de AMEDNA, Cristina Sotro ​ha afirmado en su discurso que “pese a los avances conseguidos en ciertos ámbitos, no logramos alinear el empleo de las mujeres, sus ingresos y condiciones laborales con el de los hombres”.

”En este avanzar, Amedna es un activo importante en la visibilidad de la mujer por su capacidad ejecutiva, empresarial, directiva y profesional, y ahora también de las emprendedoras de nuestra comunidad”, ha dicho Sotro quien ha recordado que “Amedna trabaja para fortalecer la defensa de la igualdad de oportunidades, reforzar el liderazgo femenino y reivindicar el reconocimiento del talento femenino”.

“Hoy las mujeres navarras se encuentran entre las mejor preparadas, un talento que no puede quedar al margen de las empresas, y no por una cuestión de justicia, que también sino, sobre todo porque su presencia es necesaria para la mejora de la competitividad de las empresas”, ha asegurado Cristina Sotro.

Silvia Ezquerra​, premiada con el reconocimiento como Empresaria Navarra de 2019 por su trayectoria empresarial en ​Talleres Ezquerra Seamers SL, ha recordado durante su discurso a su padre que “siempre tuvo claro que lo primero en su empresa eran sus trabajadores, porque las personas estaban delante de cualquier otra cosas, y efectivamente, el equipo humano sigue siendo el mayor valor que tiene Talleres Ezquerra”.

Ezquerra se ha referido a las empresas familiares en Navarra “que ayudan a la cohesión territorial, empresas que crean riqueza, empleo, tanto sea en la ciudad o en el entorno rural” y ha reivindicado que “hay muchas empresas familiares que no están en Pamplona” y que en su opinión “no estamos siendo tratadas correctamente en el ámbito fiscal” por lo que ha aprovechado la presencia de las autoridades forales y locales para que “mejoren la tributación existente y que el impuesto de patrimonio quede exento tal y como ha sido anunciado, para que las empresas sigamos generando riqueza en nuestra comunidad, en nuestra Navarra”.

La galardonada con el premio Directiva Navarra de 2019, ​Ekaterina Bukareva, directora general ​de Sistemas Eléctricos Lowind ha aprovechado su discurso para “trasladar un mensaje de esperanza y de coraje a las personas que se enfrentan a la triple barrera de ser joven, ser extranjera y ser mujer”. Bukareva, de origen ruso, ha insistido que ”esta vida consiste en arriesgar, sin miedo a equivocarse, en imprimir carácter, ilusión, fortaleza decidida para vencer las barreras que la sociedad va a ponerte como mujer”.

La premiada como Directiva Navarra 2019 ha hecho un llamamiento “a educar desde las instituciones, las empresas y la sociedad en general en la aceptación de la diversidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas, con independencia de su origen, porque el talento no entiende de razas, naciones o culturas”, ha zanjado.

Aida Loperena​, premiada con el reconocimiento con Emprendedora Navarra 2019 ha agradecido el reconocimiento a AMEDNA por la importante y necesaria labor que realiza la asociación, impulsando y visibilizando el liderazgo femenino. “Siempre he pensado que las mujeres podemos llegar donde nos propongamos, que las ambiciones no tienen género, y sólo hace falta tener una meta y luchar para conseguirla”, ha apuntado Loperena.

“Como emprendedora, os diré que esta experiencia merece la pena vivirla, y es una gran satisfacción poder crear valor en lo que hacemos cada día”, ha finalizado la galardonada con el premio Emprendedora Navarra 2019.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas NTT Ltd. y SES se asocian para prestar servicios de gestión de carrera en la competición deportiva Isla de Man TT La provincia china de Zhejiang se estrena con éxito en IBTM Barcelona con Zhejiang Travel Service Café ecológico y de comercio justo en el Gran Hotel Inglés La Real Academia de Ingeniería entrega los Premios "Jóvenes Investigadores 2019" Mediapost apuesta por la tecnología de Ofertia adquiriendo el 100% de la compañía