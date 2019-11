AMG Piojillos continúa su expansión en franquicia y crece en el territorio nacional e internacional Comunicae

jueves, 21 de noviembre de 2019, 11:38 h (CET) AMG Piojillos apuesta por una fuerte expansión en el territorio europeo, posicionándose como referente en su sector con un negocio revolucionario y de mínima competencia “Mi objetivo primordial es convertir el proyecto en un referente en el sector de la pediculosis”, afirma Manuel Martín en una reciente entrevista realizada en exclusiva al portal de franquicias Franquiciashoy.

Tres años después de convertirse en cadena, AMG Piojillos comienza a posicionarse como referente en su sector. La empresa especializada en el tratamiento de piojos cuenta con 6 centros en España y Portugal, con previsión de abrir más centros y expandirse en Italia. Actualmente, la Consultora Tormo Franquicias Consulting, especializada en el desarrollo y crecimiento de franquicias, es la responsable de la expansión de la marca.

En palabras de su Responsable de Expansión, Borja Sánchez: “AMG Piojillos representa una gran oportunidad de negocio dentro del ámbito actual de franquicias, dado que es un negocio con gran experiencia y bagaje dentro de un sector sin apenas competencia directa. Desde sólo 8.900 Euros cualquier persona puede disponer de un negocio altamente rentable y con unos plazos rápidos de amortización, apto para cualquier persona que quiera invertir en franquicia y no disponga de un alto capital. Además, se trata de un negocio fácil de gestionar, perfecto para cualquier persona sin experiencia en gestión”.

Manuel Martín, fundador de las clínicas especializadas AMG Piojillos, toma esta idea de negocio de Estados Unidos, a raíz de un problema frecuente y reiterado en todas las familias, los piojos. El Centro de Entomología Médica, Investigación y Desarrollo de Insectos Limitados de Cambridge asegura que el porcentaje de personas afectadas cada vez es mayor, siendo un problema universal que incluye a niños y adultos, ya que estos parásitos se han vuelto resistentes a los champús y lociones químicos.

AMG Piojillos se diferencia de su competencia en utilizar tratamientos naturales 100%, no dañinos para el cliente, a diferencia del uso de productos químicos que venden en las farmacias y supermercados que son perjudiciales para la salud de los más pequeños e ineficaces. También, destacan como ventaja competitiva su oferta económica, ofreciendo a los consumidores un precio único por tratamiento.

La franquicia AMG Piojillos cuenta con un concepto de negocio distintivo e innovador que impulsa a los emprendedores a abrir un establecimiento respaldado por su imagen de marca, ya que requiere una inversión económica desde 8.900€ asegurando una gran rentabilidad a corto plazo.

Manuel Martín justifica el éxito progresivo de su empresa en la importancia del equipo humano, además de la formación y atención constante a los colaboradores que apuestan por AMG Piojillos.

La compañía ofrece a los franquiciados asesoramiento y servicios continuos como la gestión integral de medios online, publicidad, diseño, exclusividad geográfica para tener mínima competencia etc.

Para más información sobre la franquicia, no dudar en ponerse en contacto con el departamento de expansión de Tormo Franquicias Consulting, que ayudará en todo lo que se necesite.

