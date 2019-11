Koröshi crece de forma imparable y se aproxima a las 50 tiendas Comunicae

jueves, 21 de noviembre de 2019, 08:02 h (CET) La cadena de moda casual y alternativa empieza su Black Friday online con un 30% de descuento en toda su colección El crecimiento de la marca durante 2019 es exponencial. Koröshi es una enseña de moda casual, muy trabajada y pensada en cuanto a detalles de confección y nivel gráfico, con unos precios similares a Inditex (Koroshi maniaksdesigners).

La misión de Koröshi es muy clara, acercar la “experiencia de marca” al gran público a los mejores precios del mercado. Para ello utiliza lo que han“bautizado” como una “estrategia HI-LOW” (High-quality - Low price). Muchas marcas hacen LOW COST, koroshi no. Su "COST" no es low porque la calidad es altísima, con muchos detalles… por eso fabrican junto a las marcas más importantes del mundo. Lo verdaderamente revolucionario es que ese espíritu de marca pueda ofrecerse al consumidor a precios tan bajos (LOW) ofreciéndole a éste un valor tan alto. A este hecho se debe su éxito y rápido crecimiento. Siguiendo la teoría del caos, más allá de las modas y las tendencias, siempre con una visión optimista y vital.

La empresa de retail moda abrirá este viernes 22 de noviembre dos tiendas más, ubicadas en el Centro Comercial La Fira de Reus y en el Centro Comercial Parc Central de Tarragona, con lo que se aproxima a los 50 establecimientos. La previsión de la compañía es seguir creciendo durante el próximo año y marcarse el reto de abrir las primeras tiendas propias en Francia y Portugal.

La Fira y Parc Central son las últimas inauguraciones que hace Koröshi y se unen a la larga lista de tiendas que tienen ubicadas en los más destacados centros comerciales del país. Además, este año, ha sido el primero en el que la cadena ha abierto su primera tienda a pie de calle. Se trata de la tienda que se encuentra en la calle Paseo Damas de Zaragoza.

Koroshi se dirige al hombre y la mujer con el fin de vestir a personas dinámicas y jóvenes de espíritu. Sus diseños son frescos, urbanos, divertidos y no convencionales. Se caracterizan por la comodidad, el color y sobre todo por la obsesión por el detalle trabajado y la originalidad, con el objetivo de que puedan llegar al gran público a precios muy competitivos. Esto ha hecho que se convierta en una de las referencias en moda de España en los últimos años.

Black Friday con un 30% de descuento online

Este año Koröshi avanza su Black Friday y desde el 15 de noviembre los visitantes de su página web Koroshishop.com pueden descubrir lo más nuevo de la colección otoño/invierno para hombre y mujer con un 30% de descuento. Para aprovechar esta promoción se tiene que usar el código BLACK a la hora de realizar el pedido online.

Koröshi dispone de todas las modalidades de pago en su página web (tarjeta de crédito, PayPal, transferencia bancaria y financiación). A destacar la posibilidad de financiar el pedido online hasta tres meses sin intereses.

Una promoción ideal para preparar los regalos de Navidad con un 30% de descuento en todas las prendas de esta firma de moda.

