Los resultados más sorprendentes de la Champions 19-20 ​El empate del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Brujas o la derrota por 0-3 del Valencia en Mestalla ante el Ajax se suman al numeroso listado de resultados sorprendentes en la actual edición del torneo continental Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 21 de noviembre de 2019, 09:54 h (CET)

La Champions siempre deja partidos apasionantes, aunque sea en la fase de grupos. Es un momento de la competición en el que se acumula un mayor número de equipos y son bastantes los que tienen poco que perder y mucho que ganar. No hay presión, el espectáculo crece y las apuestas de fútbol se disparan.



Posiblemente el mejor partido en lo que va de Champions lo protagonizaron Chelsea y Ajax de Amsterdan en Stamford Brigde. Empate, ocho goles y un 4-4, resultado poco habitual en el mundo del fútbol y más aún en un torneo de este nivel. El partido deja también un tono para la épica, ya que el equipo local iba perdiendo por tres goles de diferencia en el tramo inicial de la segunda mitad y logró igualar el electrónico con goles de Azpilicueta, Frello y Reece James. Ambos están en el grupo del Valencia y entre los tres pelean por las dos plazas de octavos de final. Un duelo que quedará guardado en la historia de la primera ronda de la Champions es el que enfrentó a Totenham y Bayern Munich en Wembley. Difícilmente se verá como el vigente subcampeón sale goleado por una diferencia de cinco goles en su estadio. El resultado, 2-7, es el más goleador de la historia reciente de esta competición. Sorprende por la calidad de los equipos. El duelo tuvo el nombre propio del alemán Serge Gnabry, autor de cuatro de los siete goles de su equipo.



Lo cierto es que la 2019-2020 es una de las Copas de Europa más goleadoras que se recuerdan. Está siendo habitual presenciar partidos con muchos goles y solo en cinco de los primeros 64 partidos el marcador no se movió. Otro resultado sorprendente lo vivió el Real Madrid en su visita al Parque de los Príncipes de París. El equipo de Zidane afrontaba con muchas dudas el inicio de competición, aunque pocos pronósticos apuntaban a que saliera goleado por 3-0. Como ven, esta Champions va de goleadas, como la que endosó el Red Bull Salzburgo al Genk (6-2) en uno de esos partidos que a priorio van a ser aburridos pero que luego sorprenden. En la primera jornada también destaca el abultado triunfo de Dinamo Zagreb sobre el debutante Atalanta, con cuatro tantos de ventaja.



El empate del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Brujas o la derrota por 0-3 del Valencia en Mestalla ante el Ajax se suman al numeroso listado de resultados sorprendentes en la actual edición del torneo continental. Que el Liverpool necesitara cuatro goles en Anfield para derrotar al Salzburgo también es otra sorpresa. Al igual que los cinco goles que PSG o Tottenham anotaron ante Brujas y Estrella Roja. El Liverpool también marcó cuatro goles al Genk mientras que el Nápoles necesitó tres para vencer en Salzburgo. La cuarta jornada dejó varias goleadas más. La que logró el Valencia en su estadio frente al Lille (4-1) o los seis goles que el Real Madrid anotó frente al Galatasaray jugando como local. Seis goles también se vieron en Zagreb, en el empate a tres entre Dinamo y Shaktar de Ucrania; sin olvidar los cinco que se marcaron en el Giuseppe Meazza, en un partido determinante en el que el Inter venció por la mínima al Borussia Dortmund. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cinco rutinas para perder peso en casa Según Nicolás Rodríguez, portavoz de Reviewbox, actualmente existen artículos que ocupan poco espacio y nos ayudan a obtener resultados esperados Descubre cuáles son las zapatillas trekking ideales para el senderismo ​El senderismo es una práctica muy común en la actualidad, por lo que es importante que las personas cuenten con un calzado que se encuentre a la altura El tirador Melitón Briñas se proclama Campeón del Mundo Trap 5 en Valencia El podio con 130 platos del miembro de ‘Granada Paralímpica’ lo completa Josep Bertrán (2º con 124 platos) y Ramón Cañada (3º con 123 platos) Análisis de la segunda jornada de la Liga El último partido de la jornada se celebró en el Nou Camp y el Barça dio una exhibición de juego vistoso y ocasiones de gol Los 'Red Sticks' inician el Europeo con una clara derrota ante los anfitriones La selección de Bélgica ganó 5-0 y se dio un homenaje en casa