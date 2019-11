Este 2019 se venderá un 25% más que en 2018 durante el Black Friday

El Black Friday de este año caerá el próximo viernes 29 de noviembre. Son muchas las estimaciones que van apareciendo en cuanto a lo que ocurrirá este año. Además el Cyber Monday seguirá siendo el mayor día de ventas online en la sesión de compras de Navidad en 2019.



Se estima que este año el Black Friday supondrá un 25% más de ventas que en 2018, también se estima un incremento de ventas online en la temporada navideña a nivel mundial en un 15% interanual. El 45% de los compradores norteamericanos ya tienen decidido qué comprar en este Black Friday, y comprarán 4 artículos de media. En España el gasto medio por ciudadano será de 210€, con una media de 3,8 productos, siendo los productos más populares la ropa, la electrónica, los libros y los cosméticos.



Cabe destacar que la posible recesión económica en 2020, con un crecimiento estimado de sólo el 2,9%, y la incertidumbre de la guerra comercial entre EE.U.U. y China pueden suponer un freno al consumo, ya que como consecuencia es posible que los consumidores tengan menos dinero en su cartera y algunos productos encarezcan su precio o su disponibilidad en determinadas regiones, por lo que quizás esto pueda afectar en un futuro al Black Friday decreciendo el presupuesto que el usuario tiene pensado gastar.



El Black Friday convive y seguirá conviviendo con los periodos promocionales lanzados por grandes empresas como el Singles Day, Prime Day o el Día sin IVA, y quizás veamos aparecer alguno más en diferentes regiones, dado que ya superan o se prevé superarán al Black Friday y al Cyber Monday en volumen de ventas online.



Las ventas por internet y a través del móvil, con ayuda de la bajada o desaparición de los costes de envío, crecen y seguirán creciendo a nivel mundial alcanzado el 22%. Esto se ve claramente reflejado en la desaparición de las largas colas a las puertas de los centros comerciales que antes eran habituales en el Black Friday y también en determinadas rebajas estacionales.



La apuesta no sólo por descuentos y ofertas, si no por experiencias especiales en esos días, como ya estamos viendo en algunas tiendas físicas, puede ser el camino para atraer consumidores y diferenciarse no sólo en precio, en los próximos Black Friday.