¿Conoces los alimentos que contribuyen a mejorar la salud bucodental?

Una bonita sonrisa es la mejor de las cartas de presentación que ha existido y existirá. Pero tener una sonrisa bonita no siempre es sinónimo de tener una buena salud bucodental. Y es que, tal y como indican desde la Clínica Dental Cb Fuenlabrada, “hoy en día es muy sencillo lucir una bonita sonrisa pues existen técnicas muy eficaces para lograrlo, que van desde el uso de ortodoncias para lograr un buen alineado y una correcta mordida hasta el blanqueamiento dental.



Algunas de estas técnicas responden a aspectos puramente estéticos, pero muchas otras evitarán la aparición de otro tipo de problemas, como puede ser el desgaste de determinadas piezas, con el transcurso del tiempo”.



Pero no todo en la vida es apariencia, aunque, evidentemente, la apariencia es algo que ha cobrado un protagonismo casi absoluto en los tiempos que correr. Los profesionales de la Clínica Dental Cb Fuenlabrada indican que “más importante que tener una bonita sonrisa es tener una boca saludable, es decir, tener una dentadura en la que las caries brillen por su ausencia, al igual que la placa y el sarro y en donde las encías estén



Es probable que la mayoría no lo sepan, pero la alimentación influye en gran medida en la salud bucodental, existiendo alimentos y bebidas que son beneficiosos para la salud de la boca, entre ellos se encuentran los



-Los productos lácteos son una importante fuente de calcio, elemento imprescindible para la reparación del esmalte y para evitar el desgaste. Otros alimentos ricos en calcio son los frutos secos y las semillas.



-Las frutas y verduras, especialmente las manzanas, zanahorias y el apio producen un efecto barrido sobre la placa bacteriana, lo que ayuda a limpiar los dientes a la par que evita la inflamación de las encías.



-Ingerir abundante agua estimula la salivación, y la salivación minimiza el riesgo de presentar caries, enfermedades en las encías o infecciones orales. Los alimentos ricos en fibra también favorecen la salivación.



-El té aporta flúor que refuerza el esmalte y polifenoles con acción bacteriana, sin embargo y, a pesar de ser un alimento beneficioso para la salud bucodental puede contribuir a oscurecer y manchar los dientes.



Para lograr la mejor salud bucodental es también importante elegir alimentos y bebidas que carezcan de pigmentos que puedan manchar los dientes, como el ya mencionado té, el café o el vino



La alimentación es clave para lograr una buena salud bucodental, algo que debe complementarse con una correcta y adecuada higiene bucodental y con visitas periódicas a los especialistas.