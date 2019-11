Los túneles de El Pardo en Madrid y la zona del Camp Nou en Barcelona, zonas con más accidentes graves Comunicae

miércoles, 20 de noviembre de 2019, 16:51 h (CET) La Fundación Línea Directa publica su II Ránking de Puntos Rojos, que señala las vías urbanas y de circunvalación en las que más accidentes graves se han producido en los dos últimos años. La M-40 de Madrid a la altura de los Túneles de El Pardo y de las salidas a Mercamadrid; la Avenida Diagonal entre la Plaça Pius XII y Doctor Marañón (zona del Camp Nou); y el Eje Recoletos-Castellana en Cibeles, Nuevos Ministerios y el Santiago Bernabéu, los puntos más peligrosos del callejero español Los accidentes con víctimas en ciudad se disparan en todo el país y ya duplica a los registrados en las carreteras interurbanas. De hecho, en los últimos 5 años, los accidentes en ciudad aumentaron un 24% y la mortalidad, un 13%.

En los últimos 5 años, 2.360 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico sucedidos en ciudad y unas 24.000 resultaron heridas de gravedad.

El accidente más común en ciudad es una colisión por alcance trasero o impacto lateral, que tiene lugar en cruces y rotondas debido a distracciones y a no respetar la prioridad o la distancia de seguridad.

Los esguinces cervicales (65%), las hernias discales (15%) y los esguinces de rodilla (10%) son las lesiones más comunes en los accidentes urbanos de tráfico.

La Fundación Línea Directa pone a disposición de la ciudadanía su página web para la denuncia de puntos peligrosos en toda la geografía española, cuya localización trasladará a las administraciones competentes para su revisión.

Un cruce con escasa visibilidad, una señal oculta por unos arbustos o una calle con socavones en el asfalto. Todo el mundo conoces lugares en las calles de las ciudades, que, por densidad de tráfico, trazado peligroso o falta de conservación, se han convertido en un riesgo para conductores y peatones. Consciente de ello, la Fundación Línea Directa ha identificado los puntos urbanos que más accidentes graves acumulan de todo el callejero español, siempre con el objetivo de luchar a favor de la seguridad vial.

Para ello, la Fundación ha analizado casi 500.000 accidentes registrados por la DGT entre 2013 y 2017 y más de 70.000 siniestros graves atendidos por Línea Directa Aseguradora, todos ellos sucedidos en zonas urbanas y en vías de circunvalación de toda la geografía nacional. El resultado, recogido en el estudio “Puntos Rojos: los accidentes de tráfico en las capitales españolas”, incluye por primera vez, no solo las calles con más riesgo de nuestro país, sino también los tramos concretos en ciudad donde se producen más accidentes de tráfico.

La M-40 de Madrid a la altura de los Túneles de El Pardo y de las salidas de Mercamadrid (19 AB sentido sur y 20 sentido norte); la Avenida Diagonal en el tramo comprendido entre Doctor Marañón y la Plaça de Pius XII (zona del Camp Nou y de varias facultades universitarias); y el Eje Recoletos-Castellana en el entorno de Cibeles, Nuevos Ministerios y del Santiago Bernabéu son los puntos más peligrosos del callejero español.

Pero la existencia de Puntos Rojos no es, ni mucho menos, un problema exclusivo de Madrid y Barcelona. También en capitales como Alicante, Sevilla, Valencia, Murcia o Almería existen puntos urbanos de especial riesgo, como la Avenida Denia, el Puente del V Centenario, la Avenida Blasco Ibáñez o la Avenida del Mediterráneo, respectivamente.

Los accidentes en ciudad se disparan

La Fundación Línea Directa también ha querido estudiar la evolución de la siniestralidad en ciudad según los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico, para lo que ha analizado los casi 500.000 accidentes urbanos e interurbanos sucedidos entre 2013 y 2017. El resultado es alarmante, ya que los accidentes urbanos de tráfico con víctimas se han incrementado en España un 24% en los últimos 5 años, frente al +0,5% de las carreteras interurbanas. De hecho, en el último año hubo casi 65.000 siniestros en ciudad frente a los 37.000 sucedidos en carretera, lo que supone casi el doble.

En cuanto a los datos de mortalidad, entre 2013 y 2017, 2.360 personas perdieron la vida en accidentes urbanos de tráfico, registrándose un incremento del 13% en la totalidad del periodo. Asimismo, 24.000 personas resultaron heridas de gravedad y otras 77.000 sufrieron heridas leves.

Según Francisco Valencia, Director General de la Fundación Línea Directa, “la siniestralidad urbana se ha convertido en la gran olvidada en materia de seguridad vial. Su evolución en los últimos años la han convertido en prioritaria para todas las instituciones que luchamos por la seguridad vial. Por eso, además de elaborar nuestro informe sobre accidentalidad urbana, la Fundación Línea Directa ha querido impulsar la participación ciudadana con una plataforma propia donde todos los usuarios puedan reportar los lugares más peligrosos para circular”.

Cómo son los accidentes en ciudad

El accidente más común en vía urbana suele ocurrir en rotondas y cruces por alcance trasero o por impacto lateral, generalmente causados por distracciones y por no respetar la distancia de seguridad o la prioridad en la vía. En cuanto al vehículo, los daños materiales más habituales se producen en la parte trasera y delantera del coche, concretamente en los parachoques y en las aletas, con un coste medio de 1.200 euros.

En cuanto a las lesiones más frecuentes, los esguinces cervicales (65%) son los daños corporales más frecuentes, seguidos de las hernias discales (15%) y los esguinces de rodilla (10%).

Una plataforma en ciudad para denunciar Puntos Rojos

La Fundación Línea Directa ha creado una plataforma de denuncia para que la ciudadanía pueda reportar aquellas vías (“Puntos Rojos”) que por su trazado, su visibilidad o su estado de conservación pueden suponer un peligro para la seguridad vial.

La ciudadanía puede denunciar la existencia de estos lugares introduciendo la dirección en la página web de la Fundación Línea Directa o geolocalizando el punto a través de su ordenador, Tablet o Smartphone, de forma completamente anónima y sencilla. Además, se puede adjuntar una breve explicación sobre el Punto y aportar una fotografía del lugar. Tras validar el Punto Rojo y subirlo a su página web, la Fundación Línea Directa reportará a la Administración competente su localización, para que valore su reparación.

Los ciudadanos también podrán consultar en la plataforma la localización de los casi 70.000 siniestros graves cuyos datos han sido cedidos de forma agrupada y anónima por Línea Directa Aseguradora. Estos datos han servido de base para configurar el Top 15 de vías españolas con más accidentes de tráfico. En la web también se pueden consultar los siniestros sucedidos en cada localidad, barrio o calle del país, así como los Puntos Rojos subidos por el resto de usuarios.

