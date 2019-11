Wayra lanza el primer Co-Investment Day para invertir hasta 2M€ en startups lideradas por mujeres Comunicae

miércoles, 20 de noviembre de 2019, 15:46 h (CET) La jornada está impulsada por Wayra con el apoyo de Caixa Capital Risk, Inveready, JME, Kibo Ventures, Nekko Capital, Sabadell, Swanlaab y The Venture City. Cada startup optará a una inversión de hasta 2M€ Con motivo de la semana de la mujer emprendedora, Wayra lanza el primer Co-Investment Day para invertir conjuntamente en startups lideradas por mujeres. El hub de innovación abierta de Telefónica cuenta con el apoyo en esta jornada de Caixa Capital Risk, Inveready , JME, Kibo Ventures, Nekko Capital, Sabadell, Swanlaab y The Venture City.

El evento se celebrará el próximo 22 de noviembre en el hub de Wayra en Gran Vía, donde asistirán una selección de startups, propuestas por los distintos fondos de inversión, que tendrán que presentar sus proyectos en formato pitch ante un jurado compuesto por ejecutivos de Telefónica, Wayra e inversores de los fondos. Cada compañía optará a una inversión de hasta 2 millones de euros. Una iniciativa que busca impulsar la inversión en compañías lideradas por mujeres, una de las tareas pendientes del ecosistema emprendedor español y una oportunidad única para que las mujeres emprendedoras puedan crecer con el apoyo de Telefónica y de los fondos líderes del mundo emprendedor.

Diversos estudios demuestran que las empresas con liderazgo femenino tienen un mejor rendimiento: un estudio de BCG y Mas Challenge revelaba este año que las startups fundadas por mujeres generan más del doble de ingresos que las de los hombres. Sin embargo, las emprendedoras reciben mucho menos capital, como demostraba recientemente el Mapa del Emprendimiento elaborado por Spain Startup – South Summit: en España, más del 70% de las startups que buscan 1M€ en adelante están fundadas exclusivamente por hombres, frente al 4% de las mismas creadas exclusivamente por mujeres.

“En Wayra casi un 20% de nuestra cartera cuenta con alguna mujer fundadora y representan un 18% sobre el total de inversión de terceros en nuestro portfolio. Sin embargo, registran un ratio de fracaso un 27% inferior al del total de la cartera”, explica Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid.

Con este encuentro, Wayra España dará por finalizada la semana de la mujer emprendedora, durante la que ya acogió el evento de La Asociación Red de Mujeres Profesionales (PWN por sus siglas en inglés) para lanzar M+50 emprende, una iniciativa que tiene por objetivo fomentar la empleabilidad de las mujeres de más de 50 años.

