Salerm Cosmetics dedica un bálsamo labial a la Fundación Stanpa

miércoles, 20 de noviembre de 2019, 15:26 h (CET) Salerm Cosmetics presenta el bálsamo labial solidario cuyos beneficios se dedicarán al programa "Ponte guapa, te sentirás mejor" de la Fundación Stanpa que ayuda a las mujeres con cáncer a cuidar su piel y usar el maquillaje para recuperar su aspecto natural durante el tratamiento oncológico El bálsamo está formulado con propiedades humectantes y emolientes que hidratan, nutren y estimulan el proceso natural de reparación de los labios cortados y agrietados. Cuenta con factor de protección SPF30 para proteger de los rayos UVB y UVA, con lo que es ideal para utilizar durante todo el año, incluso en condiciones extremas de frío, calor o viento. Es incoloro, su textura es cremosa y confortable, y su aroma refrescante a “glaciar mint”.

Entre los ingredientes destacados de este bálsamo destacan la manteca de karité, excelente regenerador por su rica composición en vitaminas y minerales (A, E y F) que ayudan a regenerar, hidratar y calmar la piel. Estudios independientes han demostrado su capacidad de estimular la producción de colágeno ayudando a luchar contra las arrugas e imperfecciones del contorno de los labios; lanolina y cera de abejas ricas en ácidos grasos nutren el labio intensamente y crean una barrera protectora que retiene la humedad y recupera la hidratación óptima de los labios; aceite de jojoba de fácil absorción para una hidratación profunda. Con ácidos grasos naturales para restablecer la producción natural de lípidos de la piel y mantener la nutrición e hidratación propia del labio y de su contorno y aceite de pepita de uva de La Rioja. Tiene una acción antioxidante y reparadora. Ayuda a combatir el envejecimiento oxidativo de los labios gracias a su contenido en antioxidantes, como los polifenoles, tan reconocidos en los productos derivados de la uva como el vino.

“Ponte guapa, te sentirás mejor”

El programa “Ponte guapa, te sentirás mejor” de la Fundación Stanpa es una iniciativa internacional de la industria cosmética de apoyo a las mujeres con cáncer. Los médicos y enfermeras reconocen el valor de los programas como “Ponte guapa, te sentirás mejor” de apoyo a los pacientes con cáncer. Existe evidencia de la relación entre la participación de las mujeres en este tipo de actividades y su mejora del estado de ánimo. Pero todavía hay muchos pacientes y sus familiares que desconocen la existencia de estos programas y muchos oncólogos y sus equipos sienten que no están preparados para dar respuesta a las numerosas necesidades no-médicas de sus pacientes en tratamiento contra el cáncer.

En este sentido, la ayuda del personal sanitario es clave: facilitando información a pacientes mediante folletos en las consultas o remitiéndolos directamente a la página web de la Fundación Stanpa donde se informa de las próximas fechas de los talleres y cómo participar en los mismos.

Los productos con los que se llevan a cabo los talleres son donados gratuitamente por las empresas Patronas y Colaboradoras de la Fundación. Asimismo, los talleres se realizan gracias a la participación de expertos en cosmética especialmente formados, que de modo totalmente voluntario enseñan a los pacientes a cuidar su piel y recuperar su expresión tras los efectos adversos de los tratamientos oncológicos. El valor está en que, en esta etapa especialmente difícil para la mujer, la cosmética es un instrumento de apoyo para mantener la autoestima, la confianza y la fuerza necesarias para enfrentarse a la enfermedad.

El programa “Ponte guapa, te sentirás mejor” de la Fundación Stanpa es gratuito (para las pacientes y para el hospital), no interfiere en absoluto con la asistencia médica y es totalmente neutro en cuanto a las marcas no teniendo ninguna finalidad promocional ni publicitaria.

De venta en peluquerías. Más info en http://www.salerm.com

https://www.fundacionstanpa.com

PVPR bálsamo: 4,25 euros

